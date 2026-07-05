От Netflix до исторических драм: где можно услышать звучание домбры
В 2026 году Национальный день домбры в Казахстане отмечается 5 июля. Праздник традиционно приходится на первое воскресенье месяца и направлен на популяризацию древнего двухструнного инструмента как одного из главных символов казахской культуры. Сегодня звучание домбры все чаще можно услышать и в мировом кинематографе. Корреспондент агентства Kazinform подготовил подборку фильмов и сериалов, в которых звучит этот национальный инструмент.
«Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: TheLastAirbender)
Одним из самых свежих примеров стало участие казахстанских музыкантов в работе над сериалом Netflix «Аватар: Легенда об Аанге».
Казахстанский композитор и музыкант Дана Зулпыхар приняла участие в создании музыкального сопровождения второго сезона проекта, записав партии домбры и кобыза. Эти инструменты были включены в оркестровую партитуру саундтрека, написанного композитором Такеши Фурукавой.
Примечательно, что при создании музыкального оформления второго сезона авторы обратились к звучанию Центральной Азии. В интервью What’s on Netflix композитор Такеши Фурукава рассказал, что, формируя музыкальную идентичность Царства Земли, команда вдохновлялась регионом Великого Шелкового пути, включая Казахстан, и стремилась бережно объединить традиционные инструменты с западной симфонической музыкой.
«Основание: Осман» (Kuruluş: Osman)
Казахские национальные инструменты также прозвучали в турецком историческом сериале «Основание: Осман».
В проекте приняли участие кобызист Ержан Аркабай из Жанакоргана и домбрист Арсланбек Султанбеков. Музыкантов пригласила компания Bozdağ Film, а в самом сериале они появились в образе жырау, приглашенных на церемонию восшествия Османа-бея.
По словам Ержана Аркабая, в проект вошла композиция Osman Bey, основанная на произведении Арсланбека Султанбекова Qosai, исполненном на домбре в сопровождении ударных инструментов. Музыкальный синтез домбры и кобыза стал частью одной из сцен, подчеркнув общие тюркские корни, к которым обращается историческая драма.
«Охотница с орлом» (The Eagle Huntress)
Еще одним международным примером, связанным с казахской культурой, стал документальный фильм «Охотница с орлом».
Картина американского режиссера Отто Белла, вышедшая в 2016 году, рассказала всему миру историю Айшолпан Нургайыпкызы — 13-летней этнической казашки из Монголии, которая решила стать беркутчи и продолжить семейную традицию.
Фильм, озвученный британской актрисой Дейзи Ридли, показывает не только путь юной героини, но и мир казахских кочевников Алтайских гор, где музыка, одежда, язык и традиционные обряды становятся неотъемлемой частью визуального образа степной культуры.
Позднее казахстанский режиссер-документалист Канат Бейсекеев также посвятил Айшолпан фильм в рамках серии «Көшпенділер».
Хотя «Охотница с орлом» напрямую не посвящена домбре, фильм является важным примером того, как казахская идентичность, традиции и образ степи становятся узнаваемыми для мировой аудитории благодаря кинематографу.
«Қыз Жібек»
Особое место домбра занимает в казахстанском кинематографе.
В легендарном фильме «Қыз Жібек», вышедшем в 1970 году, звучание традиционной музыки становится неотъемлемой частью истории любви Толегена и Жибек.
Музыку к картине написал выдающийся композитор, дирижер и домбрист Нургиса Тлендиев. Музыкальную основу фильма составили кюи Курмангазы, Туркеша, а также произведения самого Тлендиева.
Уже в прологе, где трагическое настроение задают кадры бескрайней степи, лебедей, шанырака и разрушенного аула, звучат домбра и песня о родной земле.
На протяжении всего фильма музыка тесно переплетается с образом жырау, народными обрядами, айтысом и жизнью кочевников.
«Домбыра»
В короткометражном фильме «Домбыра», снятом киностудией «Казахфильм», инструмент становится не просто музыкальным сопровождением, а главным элементом сюжета.
Картина режиссера Рамазана Халиоллы рассказывает историю мальчика, который играет на домбре и мечтает однажды выступить перед большой аудиторией.
В 2019 году фильм был удостоен награды «Лучший фильм» на международном кинофестивале Delhi Shorts International Film Festival в Индии, а в 2020 году получил специальный приз жюри испанского фестиваля Short of the Year.
«Жаужүрек мың бала»
Фильм режиссера Акана Сатаева «Жаужүрек мың бала», вышедший в 2012 году, рассказывает о событиях первой половины XVIII века — периода казахско-джунгарских войн, когда единство казахского народа и героизм батыров сыграли решающую роль в борьбе с джунгарским нашествием.
В центре сюжета — юный Сартай и другие казахские подростки, которые поднимаются на защиту родной земли. Благодаря этому фильм одновременно является исторической эпопеей и историей взросления.
Картина была создана студией «Казахфильм», а автором музыки выступил Ренат Гайсин.
Масштабные батальные сцены, бескрайние степные пейзажи, исторические костюмы и звучание казахского языка создают яркую национальную атмосферу.
Съемки продолжались 90 дней. Они проходили в районе Капшагая, Чарынском каньоне, Капал-Арасане, Тамгалы-Тасе и у Большого Алматинского озера. Главная сцена Аныракайской битвы снималась девять дней одновременно шестью камерами, а в съемках приняли участие около тысячи каскадеров.
«Август»
В 2025 году этническое звучание появилось и в шпионском триллере «Август», снятом по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», также известному под названием «Момент истины».
Действие фильма разворачивается в августе 1944 года в лесах западной Беларуси вскоре после освобождения территории советскими войсками.
В центре сюжета — подразделение советской контрразведки СМЕРШ, которому предстоит обнаружить вражескую разведгруппу, передающую зашифрованные радиосообщения из советского тыла.
Для саундтрека башкирская группа AY YOLA записала собственную версию песни «Черная Луна» группы «Агата Кристи». В аранжировку музыканты включили звучание курая, кубыза, домбры, горловое пение и вокальные партии.
Plectra Series 3: Kazakh Dombra
Американская компания Impact Soundworks выпустила виртуальный инструмент Plectra Series 3: Kazakh Dombra, предназначенный для композиторов и саунд-дизайнеров, работающих с цифровой музыкой.
Разработчики описывают его как древнюю казахстанскую щипковую лютню с ярким, насыщенным перкуссионным звучанием и детально записанными сэмплами.
Библиотека позволяет музыкантам использовать тембр домбры в цифровом музыкальном производстве — как сольный инструмент, в составе ансамблей, а также при создании музыки для кино и видеоигр.
Оригинал материала читайте здесь.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем Домбры.
Напомним, что более двух тысяч мероприятий пройдут в Казахстане ко Дню домбры.