От Netflix до исторических драм: где можно услышать звучание домбры

В 2026 году Национальный день домбры в Казахстане отмечается 5 июля. Праздник традиционно приходится на первое воскресенье месяца и направлен на популяризацию древнего двухструнного инструмента как одного из главных символов казахской культуры. Сегодня звучание домбры все чаще можно услышать и в мировом кинематографе. Корреспондент агентства Kazinform подготовил подборку фильмов и сериалов, в которых звучит этот национальный инструмент.

«Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: TheLastAirbender)

Одним из самых свежих примеров стало участие казахстанских музыкантов в работе над сериалом Netflix «Аватар: Легенда об Аанге».

Казахстанский композитор и музыкант Дана Зулпыхар приняла участие в создании музыкального сопровождения второго сезона проекта, записав партии домбры и кобыза. Эти инструменты были включены в оркестровую партитуру саундтрека, написанного композитором Такеши Фурукавой.

Примечательно, что при создании музыкального оформления второго сезона авторы обратились к звучанию Центральной Азии. В интервью What’s on Netflix композитор Такеши Фурукава рассказал, что, формируя музыкальную идентичность Царства Земли, команда вдохновлялась регионом Великого Шелкового пути, включая Казахстан, и стремилась бережно объединить традиционные инструменты с западной симфонической музыкой.

«Основание: Осман» (Kuruluş: Osman)

Казахские национальные инструменты также прозвучали в турецком историческом сериале «Основание: Осман».

В проекте приняли участие кобызист Ержан Аркабай из Жанакоргана и домбрист Арсланбек Султанбеков. Музыкантов пригласила компания Bozdağ Film, а в самом сериале они появились в образе жырау, приглашенных на церемонию восшествия Османа-бея.

По словам Ержана Аркабая, в проект вошла композиция Osman Bey, основанная на произведении Арсланбека Султанбекова Qosai, исполненном на домбре в сопровождении ударных инструментов. Музыкальный синтез домбры и кобыза стал частью одной из сцен, подчеркнув общие тюркские корни, к которым обращается историческая драма.

«Охотница с орлом» (The Eagle Huntress)

Еще одним международным примером, связанным с казахской культурой, стал документальный фильм «Охотница с орлом».

Картина американского режиссера Отто Белла, вышедшая в 2016 году, рассказала всему миру историю Айшолпан Нургайыпкызы — 13-летней этнической казашки из Монголии, которая решила стать беркутчи и продолжить семейную традицию.

Фильм, озвученный британской актрисой Дейзи Ридли, показывает не только путь юной героини, но и мир казахских кочевников Алтайских гор, где музыка, одежда, язык и традиционные обряды становятся неотъемлемой частью визуального образа степной культуры.

Позднее казахстанский режиссер-документалист Канат Бейсекеев также посвятил Айшолпан фильм в рамках серии «Көшпенділер».

Хотя «Охотница с орлом» напрямую не посвящена домбре, фильм является важным примером того, как казахская идентичность, традиции и образ степи становятся узнаваемыми для мировой аудитории благодаря кинематографу.

«Қыз Жібек»

Особое место домбра занимает в казахстанском кинематографе.

В легендарном фильме «Қыз Жібек», вышедшем в 1970 году, звучание традиционной музыки становится неотъемлемой частью истории любви Толегена и Жибек.

Музыку к картине написал выдающийся композитор, дирижер и домбрист Нургиса Тлендиев. Музыкальную основу фильма составили кюи Курмангазы, Туркеша, а также произведения самого Тлендиева.

Уже в прологе, где трагическое настроение задают кадры бескрайней степи, лебедей, шанырака и разрушенного аула, звучат домбра и песня о родной земле.

На протяжении всего фильма музыка тесно переплетается с образом жырау, народными обрядами, айтысом и жизнью кочевников.

«Домбыра»

В короткометражном фильме «Домбыра», снятом киностудией «Казахфильм», инструмент становится не просто музыкальным сопровождением, а главным элементом сюжета.

Картина режиссера Рамазана Халиоллы рассказывает историю мальчика, который играет на домбре и мечтает однажды выступить перед большой аудиторией.

В 2019 году фильм был удостоен награды «Лучший фильм» на международном кинофестивале Delhi Shorts International Film Festival в Индии, а в 2020 году получил специальный приз жюри испанского фестиваля Short of the Year.

«Жаужүрек мың бала»

Фильм режиссера Акана Сатаева «Жаужүрек мың бала», вышедший в 2012 году, рассказывает о событиях первой половины XVIII века — периода казахско-джунгарских войн, когда единство казахского народа и героизм батыров сыграли решающую роль в борьбе с джунгарским нашествием.

В центре сюжета — юный Сартай и другие казахские подростки, которые поднимаются на защиту родной земли. Благодаря этому фильм одновременно является исторической эпопеей и историей взросления.

Картина была создана студией «Казахфильм», а автором музыки выступил Ренат Гайсин.

Масштабные батальные сцены, бескрайние степные пейзажи, исторические костюмы и звучание казахского языка создают яркую национальную атмосферу.

Съемки продолжались 90 дней. Они проходили в районе Капшагая, Чарынском каньоне, Капал-Арасане, Тамгалы-Тасе и у Большого Алматинского озера. Главная сцена Аныракайской битвы снималась девять дней одновременно шестью камерами, а в съемках приняли участие около тысячи каскадеров.

«Август»

В 2025 году этническое звучание появилось и в шпионском триллере «Август», снятом по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», также известному под названием «Момент истины».

Действие фильма разворачивается в августе 1944 года в лесах западной Беларуси вскоре после освобождения территории советскими войсками.

В центре сюжета — подразделение советской контрразведки СМЕРШ, которому предстоит обнаружить вражескую разведгруппу, передающую зашифрованные радиосообщения из советского тыла.

Для саундтрека башкирская группа AY YOLA записала собственную версию песни «Черная Луна» группы «Агата Кристи». В аранжировку музыканты включили звучание курая, кубыза, домбры, горловое пение и вокальные партии.

Plectra Series 3: Kazakh Dombra

Американская компания Impact Soundworks выпустила виртуальный инструмент Plectra Series 3: Kazakh Dombra, предназначенный для композиторов и саунд-дизайнеров, работающих с цифровой музыкой.

Разработчики описывают его как древнюю казахстанскую щипковую лютню с ярким, насыщенным перкуссионным звучанием и детально записанными сэмплами.

Библиотека позволяет музыкантам использовать тембр домбры в цифровом музыкальном производстве — как сольный инструмент, в составе ансамблей, а также при создании музыки для кино и видеоигр.

Оригинал материала читайте здесь.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем Домбры.

Напомним, что более двух тысяч мероприятий пройдут в Казахстане ко Дню домбры.