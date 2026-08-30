От Мумбаи до Лондона: сколько Алматы тратит на продвижение туризма

Сотни миллионов теңге в 2026 году направляются на продвижение Алматы за рубежом: выставочные стенды, деловые встречи, авиабилеты, гостиницы, культурные программы, сувениры и национальные угощения. Корреспондент Kazinform изучил госзакупки управления туризма и выяснил, кому достаются контракты и что подрядчики должны сделать за эти деньги.

Зарубежные выставки

В ответе на запрос Kazinform руководитель управления туризма Галия Токсеитова сообщила, что в 2026 году предусмотрено участие города в девяти международных туристских выставках — OTM Mumbai, GITF Guangzhou, ITB China, SITF Seoul, ITE Hong Kong, MATTA Fair, Tourism Expo Japan, ITB Asia и QTM Qatar.

Одновременно «Дни туризма города Алматы» запланированы в Мумбаи, Гуанчжоу, Шанхае, Сеуле, Гонконге, Куала-Лумпуре, Токио, Сингапуре и Дохе.

Выбор этих рынков в управлении объясняют объемом и потенциалом турпотока, существующим и перспективным авиасообщением, интересом местного туристского бизнеса, количеством туроператоров и возможностью заключения новых соглашений. В ведомстве подчеркивают, что выставки рассматриваются прежде всего как площадки для B2B-переговоров.

Однако государственные закупки показывают, что международными выставками расходы на продвижение туризма не ограничиваются.

Лондон — 82,6 млн теңге

Один из лотов стоимостью около 82 631 500 теңге касается участия Алматы в международной выставке WTM в Лондоне и проведения «Дней туризма города Алматы». Победителем стало ТОО «GLOBAL IT SUPPORT».

Техническая спецификация предусматривает не менее 100 B2B-встреч с зарубежными туроператорами, авиакомпаниями, отелями, туристскими ассоциациями и другими представителями отрасли. По результатам переговоров поставщик должен обеспечить подписание как минимум 30 соглашений, причем с указанием планируемого количества туристов, которых зарубежные партнеры намерены направить в Алматы.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Отдельно для «Дней туризма города» требуется провести еще не менее 20 B2B-встреч и добиться подписания как минимум пяти соглашений. На мероприятие должны привлечь не менее 50 иностранных представителей туристской отрасли.

В стоимость комплекса услуг входят выставочная площадь и стенд, рекламные материалы, презентация и видеоролик об Алматы, национальные угощения и сувениры. Предусмотрена также организация поездки до двух представителей заказчика и до семи участников культурной программы.

Мумбаи — 82,5 млн теңге

На участие в OTM Mumbai и проведение «Дней туризма Алматы» предусмотрено 82 451 750 теңге. Победителем стало ТОО «NomadOne».

По структуре техническое задание во многом схоже с другими выставочными закупками: B2B-встречи, соглашения с зарубежными компаниями, собственный стенд, туристские маршруты, рекламная продукция, сувениры, культурная программа и национальные угощения.

Важно отметить, что эта выставка уже прошла в феврале. И по ее итогам, как сообщила Галия Токсеитова, стенд Алматы получил награду «За лучшее продвижение городского туризма».

Гуанчжоу — 78,7 млн теңге

Еще 78 695 500 теңге предусмотрено на участие в GITF Guangzhou и проведение «Дней туризма города Алматы». Победителем также стало ТОО «NomadOne».

Выставка состоялась в мае 2026 года. По данным управления туризма Алматы, стенд города на GITF 2026 был признан самым популярным культурным направлением

Шанхай — 80,4 млн теңге

Участие в ITB China 2026 в Шанхае оценено в 80 388 000 теңге. Победителем вновь стало ТОО «NomadOne», услуги были оказаны в мае 2026 года. Цель закупки — не только представить Алматы на выставке, но и провести переговоры с зарубежным туристским бизнесом, авиакомпаниями и профильными организациями, сформировать туристские продукты и добиться заключения соглашений.

Дубай — 82,6 млн теңге

На участие в ATM Dubai и проведение «Дней туризма города Алматы» предусмотрено 82 631 500 теңге. Победителем стало ТОО «NomadOne», срок оказания услуг — май 2026 года. Как и в других подобных закупках, подрядчик отвечал за комплексную организацию — от выставочного стенда и переговоров до презентации туристских возможностей города.

Сеул — 81,8 млн теңге

Еще 81 788 500 теңге предусмотрено на участие в SITF в Сеуле. Победителем также указано ТОО «NomadOne», срок исполнения — июнь 2026 года. По информации управления туризма, на SITF 2026 Алматы получил награду «За лучшее содержательное наполнение и презентацию выставочного стенда».

Гонконг — 82,8 млн теңге

На участие в ITE Hong Kong и проведение «Дней туризма города Алматы» предусмотрено 82 828 000 теңге, срок оказания услуг — июнь 2026 года. Победителем также является ТОО «NomadOne».

Фото: Александр Павский/Kazinform

По информации управления, стенд Алматы в Гонконге получил специальную награду «За выдающиеся показатели работы выставочного стенда» и стал единственным участником выставки, удостоенным такой награды организаторов.

Куала-Лумпур — 74,3 млн теңге

Участие в MATTA Fair 2026 в Куала-Лумпуре оценено в 74 294 600 теңге. Победителем стало ТОО «Business Blessing Trust-BBT». Техническое задание предусматривает традиционный для этих закупок набор: стенд, переговоры, соглашения с зарубежными партнерами, продвижение туристских маршрутов и проведение отдельного мероприятия «Дни туризма города Алматы».

Токио — 86,4 млн теңге

На участие в Tourism Expo Japan и проведение «Дней туризма города Алматы» в Токио предусмотрено 86 409 500 теңге. Победителем стало ТОО «Business Blessing Trust-BBT», срок оказания услуг — сентябрь 2026 года.



Сингапур — 92,1 млн теңге

Еще одна крупная закупка касается ITB Asia 2026 в Сингапуре. Ее стоимость составляет 92 125 500 теңге, победитель — ТОО «Business Blessing Trust-BBT», срок оказания услуг — октябрь 2026 года.

Техническая спецификация требует проведения не менее 100 B2B-встреч и подписания минимум 30 соглашений с зарубежными партнерами. Помимо этого, подрядчик должен обеспечить продвижение контента об Алматы в социальных сетях на зарубежных рынках — не менее 300 тысяч показов.

Фото: Visitalmaty

В программу также входят выставочный стенд площадью не менее 36 квадратных метров, презентация города, 4К-видеоролик, туристские маршруты, рекламные материалы, национальные угощения, сувениры, перелеты и проживание части делегации и культурной группы.

Доха — 78,2 млн теңге

На участие в QTM 2026 в Дохе предусмотрено еще 78 185 500 теңге. Победителем стало ТОО «Business Blessing Trust-BBT», срок оказания услуг — ноябрь 2026 года.

Как и по другим международным выставкам, техническая спецификация предусматривает проведение B2B-встреч, заключение соглашений, выставочный стенд и отдельные «Дни туризма Алматы».

Таким образом, только перечисленные в изученных документах 11 закупок, связанных с международными выставками, в совокупности составляют около 902,4 млн теңге.

77,6 млн теңге — чтобы привезти зарубежных туроператоров в Алматы

Однако международное продвижение идет не только за пределами Казахстана. Отдельный лот стоимостью 77 586 206,9 теңге предусматривает проведение рекламно-информационных туров для 60 ведущих зарубежных туроператоров и представителей туристских ассоциаций. Победителем стало ТОО «NomadOne», услуги должны оказываться с февраля по декабрь 2026 года.

Продолжительность одного инфотура — пять дней и пять ночей. Участников планируется приглашать из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Великобритании, Индонезии, Италии, Вьетнама и Малайзии.

За счет контракта предусмотрены авиабилеты эконом-класса в оба конца для участников, визовая поддержка при необходимости, проживание в гостиницах категории от четырех звезд, транспорт, гиды и B2B-встречи. Иностранных гостей в аэропорту могут встречать хостес или батыры в национальных костюмах.

Фото: Visitalmaty

В программу включены достопримечательности Алматы и окрестностей, в том числе Медеу, Шымбулак, Кок-Тобе, Чарынский каньон, Кольсай и Каинды, музеи, Зеленый базар и другие объекты.

Кроме того, гостям предусмотрено трехразовое горячее питание, сувениры, профессиональная фото- и видеосъемка и контент для социальных сетей.

Но наиболее показательный KPI находится в другой части технического задания: подрядчик должен содействовать заключению соглашений между зарубежными и алматинскими туроператорами, предусматривающих договоренности об отправке не менее 20 тысяч туристов.

Еще 103,4 млн теңге — на обслуживание официальных делегаций

Еще одна отдельная закупка стоимостью 103,4 млн теңге имеет предмет «Организация и проведение экскурсий, ознакомительных поездок для официальных делегаций города Алматы». Победителем также стало ТОО «NomadOne». Срок оказания услуг — с января по декабрь 2026 года.

Техническая спецификация предусматривает экскурсионное обслуживание в Алматы и Алматинской агломерации по заявкам заказчика. Оплата производится по факту оказанных услуг, а сам подрядчик должен быть доступен круглосуточно.

В частности, предусмотрено не менее 100 транспортных услуг с использованием автомобилей бизнес- и представительского класса, микроавтобусов и автобусов. В перечень также входят питание, размещение в гостиницах категории 4-5 звезд, гостевых домах или глэмпингах и услуги гидов.

По запросу могут предоставляться хостес в национальных костюмах, батыры, национальный ансамбль, сувениры и традиционные угощения.

В управлении туризма подчеркнули, что эта закупка не связана с зарубежными командировками сотрудников ведомства. Она предназначена для иностранных делегаций, приезжающих в Алматы по приглашению на официальные мероприятия, международные форумы, деловые миссии и инфотуры.

Одни и те же компании выигрывают снова

Анализ закупок выявляет еще одну особенность — значительная часть контрактов распределилась между двумя компаниями.

ТОО «NomadOne» фигурирует победителем сразу в восьми рассмотренных закупках: выставки в Мумбаи, Гуанчжоу, Шанхае, Сеуле, Гонконге и Дубае, инфотуры для 60 зарубежных туроператоров и экскурсионное обслуживание официальных делегаций. Общая сумма этих закупок составляет около 586,9 млн теңге.

ТОО «Business Blessing Trust-BBT» стало победителем еще четырех рассмотренных закупок: выставок в Куала-Лумпуре, Токио, Сингапуре и Дохе. Совокупная стоимость этих контрактов — около 331 млн теңге.

Таким образом, только на две компании приходится порядка 918 млн теңге.

Фото: Visitalmaty

На вопрос Kazinform о концентрации контрактов у ограниченного круга подрядчиков в управлении туризма ответили, что каждая выставка является самостоятельным мероприятием со своими сроками, условиями участия, требованиями к стендам, техническому оснащению, логистике и деловой программе, поэтому закупки проводятся отдельно.

При оценке заявок, по информации ведомства, учитываются квалификационные требования, соответствие технической спецификации, наличие необходимых ресурсов и опыта. При этом конкретное количество компаний, участвовавших в каждом из конкурсов, управление в ответе не назвало, сославшись на протоколы закупок.

Больше миллиарда теңге

Если сложить 11 рассмотренных закупок на международные выставки, контракт на инфотуры зарубежных туроператоров и закупку на обслуживание официальных делегаций, общая сумма составляет около 1,08 млрд теңге.

Важно подчеркнуть: это не официальный общий бюджет управления туризма на продвижение Алматы, а сумма конкретных закупок, изученных Kazinform.

При этом на вопрос редакции об общей сумме заключенных договоров в управлении туризма конкретную цифру не назвали. В ведомстве отметили, что сведения о заключенных договорах и их стоимости размещены в открытом доступе на портале государственных закупок.

Куда уходит средства

По словам руководителя управления туризма Галии Токсеитовой, около 70% стоимости договоров по зарубежным мероприятиям приходится на непосредственное участие в выставках — аренду выставочной площади, проектирование, строительство, оформление и техническое оснащение стендов.

— Данные расходы являются базовыми и необходимыми для полноценного представления города на международных профессиональных площадках, — подчеркнула спикер.

При этом она отмечает, что перелеты, проживание, трансферы, суточные и визы не являются автоматически частью каждого договора.

Однако технические спецификации показывают, что в ряде конкретных закупок такие расходы действительно предусмотрены. Например, подрядчики должны приобретать авиабилеты эконом-класса для представителей заказчика и культурной программы, оплачивать визовую поддержку, четырехзвездочные гостиницы и трансферы. То есть состав расходов зависит от конкретного лота.

Что Алматы получает за эти деньги

Формально значительная часть закупок содержит измеримые показатели. Типичная техническая спецификация выставки требует не менее 100 B2B-встреч и 30 соглашений, а отдельные «Дни туризма города Алматы» — еще минимум 20 встреч и пять соглашений. В некоторых закупках добавляются цифровые KPI — например, не менее 300 тысяч показов контента на зарубежных рынках.

В управлении туризма сообщили, что в 2024 году Алматы участвовал в семи международных выставках, по итогам которых было подписано 230 меморандумов и соглашений с потенциалом привлечения более 190 тысяч туристов. В 2025 году заключено около 180 соглашений. За первое полугодие 2026 года проведено 440 B2B-встреч, по результатам которых достигнуто 190 договоренностей о сотрудничестве.

При этом в самом управлении признают: количество меморандумов не является конечным показателем эффективности. Главный результат — реализация договоренностей, новые туристские продукты и маршруты, авиарейсы, рост числа иностранных гостей и дополнительные поступления в городскую экономику.

Фото: Visitalmaty

Статистика действительно показывает рост. Число иностранных туристов, обслуженных в местах размещения Алматы, увеличилось с 540,7 тысячи в 2023 году до 754,1 тысячи в 2025 году, или на 39,5%. В первом квартале 2026 года, по данным пограничной статистики, в город прибыли 268,9 тысячи иностранных пассажиров — на 19,7% больше, чем годом ранее.

В 2025 году общий турпоток в Алматы достиг 2,4 млн человек, объем оказанных услуг — 110,9 млрд теңге, инвестиции в отрасль — 198,8 млрд теңге, налоговые поступления — 84 млрд теңге.

— За 2023-2026 годы Алматы демонстрирует устойчивый рост иностранного туристского потока, расширение географии прибытий и снижение зависимости от отдельных традиционных рынков. Основной акцент в настоящее время смещается на дальнейшее увеличение доли туристов из Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Европы и других перспективных международных рынков, — заметила Галия Токсеитова.

В итоге вопрос эффективности миллиардных расходов упирается не только в то, сколько стоит стенд в Лондоне, перелет зарубежного туроператора или прием официальной делегации. Ключевой показатель — сколько из оплаченных государством встреч, выставок, инфотуров и подписанных соглашений в конечном счете превращаются в реальных туристов и дополнительные деньги для экономики Алматы.

Ранее сообщалось, что Алматы заработал на туризме более 110 млрд теңге в 2025 году.