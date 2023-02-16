Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Отметить юбилей Каныша Сатпаева на высоком уровне предлагают депутаты

16 Февраля 2023, 14:49
Отметить юбилей Каныша Сатпаева на высоком уровне предлагают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отметить на высоком идеологическом и организационном уровне 125-летие выдающегося сына казахского народа, ученого с мировым именем, известного государственного и общественного деятеля Каныша Сатпаева призвал сенатор Алтынбек Нухулы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны депутат подчеркнул необходимость утверждения Плана мероприятий к юбилею ученого.

Сенатор также предложил создать государственную комиссию для рассмотрения и утверждения данного Плана мероприятий. В нем, как подчеркнул сенатор, охвачены как общегосударственные, так и региональные меры.

«Предлагается присвоить имя «Академик Каныш Сатпаев» аэропорту города Павлодара - малой родине ученого, подготовить и издать полное 10-томное и 5-томное академическое собрание сочинений первого академика, а также переиздать дополненную и переработанную энциклопедию на двух языках. Важно отреставрировать функционирующие в Казахстане музеи Сатпаева в соответствии с современными требованиями, возвести мемориальный комплекс в местности, где родился Каныш Сатпаев, а также начать строительство 30-километровой туристской дороги, о чем был сделан ранее депутатский запрос», - сказал Алтынбек Нухулы на пленарном заседании палаты.

Фото из открытых источников

Новости по теме
Финансирование научной деятельности в Казахстане увеличат в 3,5 раза в ближайшие три года
Ежедневная прогулка предотвращает раннюю смерть – исследование
СМИ: Минэнерго США пришло к выводу о лабораторном происхождении коронавируса
Теги:
Читайте также
Финансирование научной деятельности в Казахстане увеличат в 3,5 раза в ближайшие три года
Индекс деловой активности начал расти в Казахстане
Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном по подкарантинной продукции
Новые штрафы для нарушителей земельного законодательства одобрил Сенат
Налог на роскошь могут включить в новый кодекс - Ерулан Жамаубаев
Госорганы могут лишить возможности получать конфискованные предметы роскоши в РК
Импортируемые товары могут подешеветь в Казахстане
Никаких документов по иску Jusan Holdings к нам не поступало – глава Минфина РК
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей