Отметить с размахом юбилей решил в карантин житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области остановили проведение очередного семейного торжества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как известно, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на территории Туркестанской области введен ряд ограничительных мер в связи с карантинным режимом из-за распространения коронавирусной инфекции. Только с начала 2021 года в результате рейдовых и профилактических мероприятий сотрудники полиции Сайрамского РУП выявили 114 административных правонарушений.

К примеру, в ходе очередных отработок в одном из ресторанов, расположенных в селе Манкент, полицейские выявили факт проведения семейного торжества, юбилея, с участием около 50 человек.

Стражи порядка провели с собравшимися разъяснительную работу и распустили гостей по домам. Собранные материалы в отношении владельца заведения и организатора торжества по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия законного решения.

В свою очередь, сотрудники Сайрамского РУП продолжают проводить мероприятия по контролю за соблюдением требований карантина, введённого в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Созданными мобильными группами на постоянной основе проверяются торговые и развлекательные заведения, магазины и рынки, общественный транспорт, а также улицы и другие места массового скопления людей.











