РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:40, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Отметить с размахом юбилей решил в карантин житель Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области остановили проведение очередного семейного торжества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Как известно, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на территории Туркестанской области введен ряд ограничительных мер в связи с карантинным режимом из-за распространения коронавирусной инфекции. Только с начала 2021 года в результате рейдовых и профилактических мероприятий сотрудники полиции Сайрамского РУП выявили 114 административных правонарушений.

    К примеру, в ходе очередных отработок в одном из ресторанов, расположенных в селе Манкент, полицейские выявили факт проведения семейного торжества, юбилея, с участием около 50 человек.

    Стражи порядка провели с собравшимися разъяснительную работу и распустили гостей по домам. Собранные материалы в отношении владельца заведения и организатора торжества по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия законного решения.

    В свою очередь, сотрудники Сайрамского РУП продолжают проводить мероприятия по контролю за соблюдением требований карантина, введённого в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Созданными мобильными группами на постоянной основе проверяются торговые и развлекательные заведения, магазины и рынки, общественный транспорт, а также улицы и другие места массового скопления людей.





    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область Общество Безопасность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Сегодня, 15:00
    Глава государства принял Председателя совета директоров CNPC
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!