Отменят ли работу электропоезда в СКО

В социальных сетях жители пожаловались, что с нового года электропоезд по направлению «Петропавл–Булаево» якобы собираются отменить.

По их словам, об этом сообщил машинист. Многие жители населенных пунктов вдоль маршрута ежедневно ездят на электропоезде на работу в город, поэтому спрос на этот транспорт, который работает при любой погоде, остается высоким.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО опровергли эту информацию.

— В регионе электропоезда курсируют по двум направлениям: «Петропавловск–Исилькуль» и «Петропавловск–Макушино». Электропоезда не прекращают работу. Эти направления субсидируются из бюджета. На предстоящий год выделено 900 миллионов тенге, — сообщил глава управления Ерден Шортыбаев.

Сейчас из Петропавловска до Булаево можно добраться на электропоезде примерно за 1,5 часа. Стоимость билета около 1400 тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что в преддверии Нового года будут запущены дополнительные поезда. https://www.inform.kz/ru/dopolnitelnie-poezda-zapustyat-v-novogodnie-prazdniki-v-kazahstane-5a9342