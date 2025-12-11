РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:25, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Отменят ли работу электропоезда в СКО

    В Северо-Казахстанской области на предстоящий год выделено 900 млн тенге субсидий для бесперебойной работы электропоездов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: АО «Пассажирские перевозки»

    В социальных сетях жители пожаловались, что с нового года электропоезд по направлению «Петропавл–Булаево» якобы собираются отменить. 

    По их словам, об этом сообщил машинист. Многие жители населенных пунктов вдоль маршрута ежедневно ездят на электропоезде на работу в город, поэтому спрос на этот транспорт, который работает при любой погоде, остается высоким.

    В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО опровергли эту информацию.

    — В регионе электропоезда курсируют по двум направлениям: «Петропавловск–Исилькуль» и «Петропавловск–Макушино». Электропоезда не прекращают работу. Эти направления субсидируются из бюджета. На предстоящий год выделено 900 миллионов тенге, — сообщил глава управления Ерден Шортыбаев.

    Сейчас из Петропавловска до Булаево можно добраться на электропоезде примерно за 1,5 часа. Стоимость билета около 1400 тенге.

    Напомним, ранее сообщалось, что в преддверии Нового года будут запущены дополнительные поезда. https://www.inform.kz/ru/dopolnitelnie-poezda-zapustyat-v-novogodnie-prazdniki-v-kazahstane-5a9342

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Транспорт Поезда
    Данагуль Карбаева
    Автор
