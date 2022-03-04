Отменят ли масочный режим в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова ответила, рассматривается ли вопрос об отмене масочного режима в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что Алматы на сегодня находится в «зеленой» зоне матрицы, не означает, что у нас пятая волна эпидемии коронавирусной инфекции уже завершена. Она все еще продолжается, и, тем самым, вопрос об отмене масочного режима, так как приняты карантинные меры, не стоит. На сегодняшний день этот вопрос не рассматривается», - ответила Асель Калыкова.

Отметим, Алматы с 27 февраля находится в «зеленой» зоне по коронавирусу. Регистрация случаев КВИ продолжает снижаться, составив за последние сутки 68 случаев, суточный прирост снизился до 0,03. Неделю назад регистрировалось 144 случая в сутки при суточном приросте 0,04.