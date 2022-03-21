Отмену результатов питчинга госцентра поддержки национального кино разъяснили в Минкультуры РК
Решение оставить без рассмотрения результаты конкурсного отбора 2021 года было принято на заседании Межведомственной комиссии при Министерстве культуры и спорта РК.
«Ключевая причина принятого решения заключается в том, что 14 января 2022 года Министерством финансов были ужесточены правила осуществления государственных закупок.
В частности, новые правила предусматривают применение показателя финансовой устойчивости поставщика. Данное нововведение напрямую влияет на финансирование кинопроектов, так как действительно создает дополнительный барьер для участия в конкурсе начинающих кинопроизводителей, не имеющих достаточных финансовых резервов.
Таким образом, если бы Межведомственной комиссией были оставлены в силе результаты отбора 2021 года, то критериям новых правил о госзакупе смогло бы соответствовать считанное число отобранных проектов», - сказано в сообщении Министерства культуры и спорта РК.
В сложившейся ситуации министерством принимаются меры по внесению изменений в вышеуказанные правила. Соответствующее письмо было направлено в Министерство финансов в феврале текущего года. В ответ уполномоченный орган выразил готовность к внесению изменений.
«Как итог, прорабатывается вопрос исключения квалификационных требований в виде финансовой устойчивости поставщиков киноиндустрии, путем их включения в отдельную категорию потенциальных поставщиков», - заключили в ведомстве.