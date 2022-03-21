Отмену результатов питчинга госцентра поддержки национального кино разъяснили в Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК разъяснили причины отмены результатов питчинга 2021 года Государственного центра поддержки национального кино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт министерства.

Решение оставить без рассмотрения результаты конкурсного отбора 2021 года было принято на заседании Межведомственной комиссии при Министерстве культуры и спорта РК.

«Ключевая причина принятого решения заключается в том, что 14 января 2022 года Министерством финансов были ужесточены правила осуществления государственных закупок.

В частности, новые правила предусматривают применение показателя финансовой устойчивости поставщика. Данное нововведение напрямую влияет на финансирование кинопроектов, так как действительно создает дополнительный барьер для участия в конкурсе начинающих кинопроизводителей, не имеющих достаточных финансовых резервов.

Таким образом, если бы Межведомственной комиссией были оставлены в силе результаты отбора 2021 года, то критериям новых правил о госзакупе смогло бы соответствовать считанное число отобранных проектов», - сказано в сообщении Министерства культуры и спорта РК.

В сложившейся ситуации министерством принимаются меры по внесению изменений в вышеуказанные правила. Соответствующее письмо было направлено в Министерство финансов в феврале текущего года. В ответ уполномоченный орган выразил готовность к внесению изменений.

«Как итог, прорабатывается вопрос исключения квалификационных требований в виде финансовой устойчивости поставщиков киноиндустрии, путем их включения в отдельную категорию потенциальных поставщиков», - заключили в ведомстве.