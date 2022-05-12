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Отмену права экс-президентов состоять в Конституционном совете рассмотрят в РК
12 Мая 2022 17:41

Отмену права экс-президентов состоять в Конституционном совете рассмотрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Центральной избирательной комиссии РК прошел обучающий семинар по правовым вопросам проведения республиканского референдума и подготовки к нему, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«... Следующий блок предлагаемых изменений в Конституцию касается отмены всех норм, связанных со статусом Первого Президента. Исключаются возможность избрания Первого Президента более двух раз, регулирование его деятельности отдельным конституционным законом, а также нормы, связанные с неизменностью основополагающих принципов деятельности республики и ее статуса, заложенных Первым Президентом», - сказала вице-министр юстиции РК Алма Муканова на семинаре в Центральной избирательной комиссии.

«Кроме того, отдельно стоит отметить вопрос отмены права экс-президентов состоять в Конституционном совете», - добавила вице-министр.

Автор:
Корреспондент

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