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    12:31, 15 Март 2022 | GMT +6

    Отмену Ashyq прокомментировал Ералы Тугжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отмену Ashyq на объектах прокомментировал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним , согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции отменено обязательное использование мобильного приложения «Ashyq» на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска.

    «Да, вышло постановление. Наши граждане могут посещать свободно и рестораны, кафе, кинотеатры. Думаю, что это в целом хорошее знаковое событие. Долго мы находились в этой ситуации. Думаю, хорошее решение», - прокомментировал заместитель Премьер-Министра, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

    Ранее Ералы Тугжанов ответил, когда могут отменить масочный режим полностью.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Ералы Тугжанов Астана Ashyq Общество
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