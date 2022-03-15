Отмену Ashyq прокомментировал Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отмену Ashyq на объектах прокомментировал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции отменено обязательное использование мобильного приложения «Ashyq» на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска.

«Да, вышло постановление. Наши граждане могут посещать свободно и рестораны, кафе, кинотеатры. Думаю, что это в целом хорошее знаковое событие. Долго мы находились в этой ситуации. Думаю, хорошее решение», - прокомментировал заместитель Премьер-Министра, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Ранее Ералы Тугжанов ответил, когда могут отменить масочный режим полностью.