Заменить штраф предупреждением за невключенные фары могут в Казахстане

В Казахстане предлагают не штрафовать водителей за невключение дневных ходовых фар в черте городов. Об этом сообщила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пленарном заседании Мажилиса ей был задан вопрос касательно внедрения, а теперь предложения по отмене этого штрафа.

— Был один вопрос, который вызвал большое недовольство среди водителей. То есть, до сих пор приводились некоторые обоснования относительно включения фар в городе днем. Всех обязали, а тех, кто не включал, штрафовали. Теперь предлагается убрать эти штрафы из КоАП. В чем вообще причина такого решения? — задал вопрос мажилисмен Нартай Сарсенгалиев.

Екатерина Смышляева разъяснила ситуацию.

— Дневные ходовые огни в черте города — это требования международного права, которое мы ратифицировали. Согласно международным стандартам, эта мера необходима для того, чтобы увеличить видимость автотранспорта в дневное время, оценить его габариты. Считается, что это необходимо для повышения безопасности дорожного движения. Что касается нашего предложения, мы проанализировали правоприменение этой нормы и увидели, что в принципе там есть два варианта — предупреждение и штраф. Предупреждение применяется довольно часто, штрафы применялись очень в редких случаях, примерно до 10%. Поэтому, соответственно, в данном случае достаточно будет предупреждения. Потому что требование есть, состав должен быть. Но это касается только черты города, что касается трасс — здесь все остается по-прежнему, — заявила депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».