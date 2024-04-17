РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:29, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Отменить штраф за уклонение от уплаты за парковку предлагают в РК

    Отменить штраф за уклонение от уплаты за парковку предлагают в РК
    Фото: pixabay.com

    В Казахстане планируют отменить штраф за уклонение от уплаты за парковку и не применять лишение прав за дорожно-транспортное происшествие без вреда здоровью, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Такие нормы содержатся законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях», одобренном сегодня в первом чтении в Мажилисе. 

    — К примеру, законопроектом предлагается не применять лишение прав за дорожно-транспортное происшествие без вреда здоровью. Исключается ответственность за уклонение от уплаты за парковку, так как эти услуги носят гражданско-правовой характер, — сказал депутат Мажилиса Сергей Пономарев на пленарном заседании палаты. 

    По его словам, депутатами в рамках рабочей группы внесен ряд поправок, направленных на дальнейшее совершенствование административного законодательства, приведение в соответствие с иными законодательными актами. 

    Так, предложено усовершенствовать механизм привлечения к общественным работам, пересмотреть ответственность органов по контролю за исполнением данного вида взыскания. 

    Приняты поправки по усилению ответственности: 

    — за эксплуатацию транспортных средств с нарушением установленных нормативов выбросов и уровня шума; 

    — за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, в целях исключения случаев безнаказанной вырубки и уничтожения зеленых насаждений в населенных пунктах и другие нормы. 

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности». 

    Также был одобрен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

    Теги:
    ДТП Закон и право Парламент Законопроекты Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!