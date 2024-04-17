Отменить штраф за уклонение от уплаты за парковку предлагают в РК

В Казахстане планируют отменить штраф за уклонение от уплаты за парковку и не применять лишение прав за дорожно-транспортное происшествие без вреда здоровью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такие нормы содержатся законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях», одобренном сегодня в первом чтении в Мажилисе.

— К примеру, законопроектом предлагается не применять лишение прав за дорожно-транспортное происшествие без вреда здоровью. Исключается ответственность за уклонение от уплаты за парковку, так как эти услуги носят гражданско-правовой характер, — сказал депутат Мажилиса Сергей Пономарев на пленарном заседании палаты.

По его словам, депутатами в рамках рабочей группы внесен ряд поправок, направленных на дальнейшее совершенствование административного законодательства, приведение в соответствие с иными законодательными актами.

Так, предложено усовершенствовать механизм привлечения к общественным работам, пересмотреть ответственность органов по контролю за исполнением данного вида взыскания.

Приняты поправки по усилению ответственности:

— за эксплуатацию транспортных средств с нарушением установленных нормативов выбросов и уровня шума;

— за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, в целях исключения случаев безнаказанной вырубки и уничтожения зеленых насаждений в населенных пунктах и другие нормы.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

Также был одобрен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».