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Отменить передачу функций госветлабораторий в частные руки требуют депутаты

18 Января 2023, 12:00
Отменить передачу функций госветлабораторий в частные руки требуют депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Амангалий Бердалин поднял проблемные вопросы в области ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с увеличением поголовья сельскохозяйственных животных остро стоит вопрос защиты от инфекционных заболеваний таких как ящур, бруцеллез, нодулярный дерматит, в регионах вводятся карантинные мероприятия, что безусловно не дает возможность экспортировать продукцию животноводства. Более двух лет нет доступа на рынок КНР, с января 2022 года введены временные ограничения по ящуру на всю территорию Республики Казахстан. Несмотря на это, МСХ развивает политику передачи функции государственных ветеринарных лабораторий в частные руки при явном лоббизме советников МСХ», - сказал Амангалий Бердалин на пленарном заседании Мажилиса.

По его мнению, передача районных лабораторий в конкурентную среду, а проще говоря в частный сектор породит вал проблем.

«На протяжении многих лет мы не можем обеспечить животных элементарными ушными бирками, наладить бесперебойную работу электронной базы ИСЖ, в районах и сельских округах крайне неудовлетворительно работает интернет. Мы сегодня не можем обеспечить практических врачей вакутайнерами, шприц-пробирками, и они вынуждены по старинке брать образцы крови в стеклянные пробирки, потом отделять сыворотку и доставлять в лабораторию. Считаем, что ветеринарные лаборатории должны быть государственными и параллельно развивать частную практику, так как это не запрещено Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. По примеру частных клиник и лабораторий». – отметил депутат.

Мажилисмен считает необходимым отменить передачу госмонополии по диагностике и контролю ситуации по особо опасным инфекциям в частный сектор. Внести изменения в НПА в рамках создания единой вертикали ветеринарной службы и предусмотреть для этого выделение финансовых средств в рамках уточнения РБ.

В кратчайшие сроки запустить заявленную в Национальном проекте АПК аналитическую систему, совершенствование цифровых процессов и автоматизация сбора и передачи данных. Увеличить заработные платы ветеринарным врачам.


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