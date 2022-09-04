Отменили движение поездов на участке Тобол-Кушмурун из-за пожаров

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На участке Тобол-Кушмурун, на перегонах Аманкарагай и Казанбасы пожар подошел к железнодорожному полотну с обеих сторон. Отменены поезда, которые проходят по данному участку, так как создалась угроза для жизни и здоровья пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

«Из 4 поездов, находящихся в пути рядом с данным участком, 2 поезда перенаправлены через Кокшетау (№82,№44), и 2 поезда (№51,№37) будут находиться на станции Кушмурун до ликвидации пожара», - уточнили в пресс-службе компании.

В ҚТЖ сформирован оперативный штаб. Телефоны горячей линии: 8 (7172)60-63-15, 8(701) 777 65 80.

Ранее сообщалось, что 6 пассажирских и 11 грузовых поездов задержаны из-за пожаров в Костанайской области.