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    08:32, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Отменили движение поездов на участке Тобол-Кушмурун из-за пожаров

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На участке Тобол-Кушмурун, на перегонах Аманкарагай и Казанбасы пожар подошел к железнодорожному полотну с обеих сторон. Отменены поезда, которые проходят по данному участку, так как создалась угроза для жизни и здоровья пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».
    «Из 4 поездов, находящихся в пути рядом с данным участком, 2 поезда перенаправлены через Кокшетау (№82,№44), и 2 поезда (№51,№37) будут находиться на станции Кушмурун до ликвидации пожара», - уточнили в пресс-службе компании.

    В ҚТЖ сформирован оперативный штаб. Телефоны горячей линии: 8 (7172)60-63-15, 8(701) 777 65 80.

    Ранее сообщалось, что 6 пассажирских и 11 грузовых поездов задержаны из-за пожаров в Костанайской области.


    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Костанай Костанайская область Происшествия Транспорт КТЖ
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