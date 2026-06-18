Отмена санкций и контроль МАГАТЭ: о чем еще договорились США и Иран

Текст соглашения из 14 пунктов содержит:

1. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран и их союзники в текущем конфликте, подписав настоящий меморандум о взаимопонимании, объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, и обязуются впредь не начинать никаких войн или военных операций друг против друга, воздерживаться от угроз и применения силы друг против друга, а также обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение подтвердит окончательное прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, и выполнение других положений настоящего пункта.

2. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

3. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран обязуются провести переговоры и заключить окончательное соглашение в течение максимум 60 дней с возможностью продления по взаимному согласию.

4. Немедленно после подписания настоящего меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты Америки начнут снимать морскую блокаду Исламской Республики Иран и устранять любые препятствия для ее деятельности, а в течение 30 дней полностью снимут морскую блокаду. В этот период движение судов будет осуществляться в соответствии с количеством судов, которое Исламская Республика Иран восстановит до уровня, существовавшего до войны. Кроме того, Соединенные Штаты Америки обязуются вывести свои войска из приграничных районов Исламской Республики Иран в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.

5. После подписания настоящего меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов из Персидского залива в Оманское море и обратно в течение 60 дней. Движение коммерческих судов будет возобновлено незамедлительно, а устранение технических и военных препятствий для разминирования территории Исламской Республики Иран будет завершено в течение 30 дней. Исламская Республика Иран будет вести диалог с Султанатом Оман, чтобы определить будущую администрацию и руководителя морских служб Ормуза в рамках переговоров с другими государствами Персидского залива в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива.

6. Соединенные Штаты Америки совместно с региональными партнерами обязуются разработать окончательный, согласованный обеими сторонами план по восстановлению и экономическому развитию Исламской Республики Иран на сумму не менее 300 миллиардов долларов США. Механизм реализации этого плана будет окончательно согласован в рамках итогового соглашения в течение 60 дней.

7. Соединенные Штаты Америки обязуются отменить все виды санкций против Исламской Республики Иран, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Совета управляющих МАГАТЭ и все односторонние санкции США, первичные и вторичные, в согласованные сроки в рамках окончательного соглашения. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки признают исключительную важность вопроса об отмене вышеупомянутых санкций и выразили намерение незамедлительно рассмотреть эти вопросы на переговорах, чтобы достичь по ним взаимного согласия.

8. Исламская Республика Иран подтверждает, что она не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились решить вопрос с хранением обогащенных материалов в соответствии с механизмом, который будет согласован обеими сторонами в соответствии с графиком, упомянутым в пункте седьмом, с использованием минимальной методологии, предполагающей разбавление на месте под контролем МАГАТЭ. Стороны также договорились обсудить вопрос об обогащении урана и другие согласованные вопросы, связанные с ядерными потребностями Исламской Республики Иран, на основе удовлетворительных условий, которые будут согласованы в рамках окончательного соглашения. Окончательное соглашение подтвердит положения этого пункта. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран признают исключительную важность вышеупомянутых ядерных вопросов и заявляют о намерении незамедлительно рассмотреть их в ходе переговоров, чтобы достичь взаимного согласия по ним.

9. До заключения окончательного соглашения Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран соглашаются сохранять статус-кво. Исламская Республика Иран сохранит текущий статус-кво в своей ядерной программе, а Соединенные Штаты Америки не будут проводить никаких различий и не будут размещать дополнительные силы в регионе.

10. Соединенные Штаты Америки обязуются, что сразу после подписания настоящего меморандума о взаимопонимании и до отмены санкций Министерство финансов США отменит ограничения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и производных продуктов, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование, транспортировку и т. д.

11. Соединенные Штаты Америки обязуются предоставить полный доступ к замороженным или находящимся под ограничениями средствам и активам Исламской Республики Иран. После вступления в силу настоящего меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорятся о процедурах, связанных с разблокировкой этих средств в ходе переговоров. Такие средства, независимо от того, остаются ли они на исходном счете или переводятся, должны быть полностью доступны для выплаты любому конечному бенефициару, указанному Центральным банком Исламской Республики Иран. Соединенные Штаты Америки обязуются выдавать все необходимые лицензии и разрешения.

12. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились о создании исполнительного механизма для контроля за успешным выполнением настоящего меморандума о взаимопонимании и соблюдением условий окончательного соглашения в будущем.

13. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и при условии начала реализации пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума о взаимопонимании, а также продолжения реализации этих мер Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно по остальным пунктам.

14. Окончательное соглашение будет утверждено обязательной к исполнению резолюцией Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось об обнародовании Ираном содержания проекта меморандума о взаимопонимании с США из 14 пунктов.