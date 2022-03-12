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    19:55, 11 Март 2022 | GMT +6

    Отмена обязательного ношения масок и Ashyq: карантинные ограничения ослабят в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов провел заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    В работе совещания приняли участие представители государственных органов и руководители регионов. Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение ОТМЕНИТЬ :

    Первое. На всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска: обязательное использование мобильного приложения «Ashyq»; требования к соблюдению социальной дистанции; обязательную термометрию.

    Второе. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.

    Третье. Ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

    Четвертое. Обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом.

    В завершение совещания Е. Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.



    Теги:
    для BELTA Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Ералы Тугжанов Главная Ashyq Общество для mail.ru Минздрав РК
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