Отмена масочного режима в Казахстане: подписано  постановление

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление об отмене масочного режима и требований по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данным постановлением отменено постановление 12 от 14 марта 2022 года «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

Новым документом отменено обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских организаций (персонал, сотрудники, пациенты, посетители), где ношение маски является обязательным. Также сохранен рекомендательный характер использования медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и авиатранспорте, в организованных коллективах;

особые требования по соблюдению санэпидрежима на объектах.

Национальным компаниям, физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности рекомендовано использование медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и воздушном транспорте, в организованных коллективах.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Документ вступает в силу со дня подписания.