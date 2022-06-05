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Отмечающие «золотую» годовщину свадьбы супруги проголосовали в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Июня 2022, 13:51
Отмечающие «золотую» годовщину свадьбы супруги проголосовали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Отмечающая сегодня «золотую» годовщину свадьбы супружеская пара Акбалаевых из Атырау проголосовала на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На участке № 180 в пригородном сельском округе Жанаталап за три часа проголосовало около 500 жителей. Среди них есть отмечающая «золотую» годовщину со дня свадьбы супружеская пара Акбалаевых. Они вместе 50 лет.

Совпадение этой знаменательной даты с референдумом они считают добрым знаком. Глава семьи Марат ата и его супруга Майра ажей не могли пропустить это историческое событие.

«Мы всегда участвуем во всех выборах, считая это своим гражданским долгом. И сегодня пришли на референдум», - говорит глава семьи Марат Акбалаев.


Атырауская область   Конституция   Общество   Референдум  
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