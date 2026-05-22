От мебели до 3D-технологий: что показали на выставке отечественных производителей в Астане

На IX выставке отечественных производителей ULTTYQ ÓNIM с участием более 600 компаний представлен широкий спектр отраслей экономики: промышленность, машиностроение, химическая отрасль, медицина, образование, АПК и цифровые технологии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Среди участников — предприятия из Алматинской, Павлодарской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей, а также городов Астана, Алматы и Шымкент.

В числе представленных компаний:

ТОО «Ruma Farm» (Алматинская область), производящее хирургические шовные материалы;

ТОО «Pladis Kazakhstan», выпускающее кондитерскую продукцию международных брендов;

ИП «Нечаева» (мастерская «ПАПА КАРЛО») из Костанайской области, специализирующееся на деревянных изделиях;

ИП «Ашимова» (бренд ERKE) из Восточно-Казахстанской области, развивающее швейное производство;

ТОО «Bilim Qazynasy» из Актюбинской области, реализующее образовательные программы международного уровня;

ИП «Әділет» из Кызылординской области, производящее бытовую химию;

ТОО Alash Engineering Technology, выпускающее резинотехнические изделия;

ТОО «Центр глаза — Айнакөз» из Северо-Казахстанской области;

ИП «Кремберг» из Павлодарской области, реализующее проект производства гранулабсорбента;

ТОО «Мебельная фабрика Феникс»;

ТОО «Фирма СНН»;

ИП «Азимов Аят» (сеть Global Coffee);

ТОО «Paradise Ice Company»;

ТОО «Additive Innovation Technologies», работающие в сфере 3D-технологий;

ТОО «Black Biotechnology», развивающее экологические агротехнологии;

ТОО «AG TECH», внедряющее цифровые системы управления производством;

Астанинский электротехнический завод;

ТОО «TAZAU»;

ТОО «Kazak Protein», реализующее проекты глубокой переработки зерна.

Экспозиция демонстрирует широкий спектр отечественного производства — от традиционных отраслей до высокотехнологичных решений и экспортно ориентированных проектов.

В рамках выставки заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин ознакомился с продукцией и разработками отечественных предприятий.

Среди них — мебельная фабрика «Феникс» из Павлодара, выпускающая школьную и офисную мебель для образовательных, социальных и коммерческих объектов. Предприятие при поддержке инструментов развития бизнеса обновило производственную базу, расширило мощности и увеличило штат сотрудников с 15 до 60 человек. Сегодня фабрика производит до 60 тыс. стульев, около 40 тыс. единиц школьной мебели и порядка семи тыс. офисных кресел в год, поставляя продукцию в образовательные учреждения по всей стране.

Также вице-премьеру была представлена продукция ТОО «WEC TRADE» из Карагандинской области — одного из отечественных производителей экологичной бытовой химии на растительной основе. Компания начала работу с выпуска автохимии, а сегодня развивает линейку продукции, ориентированную на принципы экологической безопасности и устойчивого развития.

Отдельное внимание было уделено деятельности ТОО «TAZAU» — отечественного производителя оборудования для инженерных сетей и очистных сооружений. Предприятие работает более десяти лет и реализует проекты в Казахстане и странах СНГ, разрабатывая решения в сфере очистки сточных вод и инфраструктурных систем.

Отдельный блок экспозиции посвящен промышленным и инфраструктурным решениям, ориентированным на потребности энергетического, производственного и транспортного секторов.

В этом сегменте представлены разработки, применяемые в производственных процессах и транспортной инфраструктуре.

В числе таких решений — оборудование для железнодорожной инфраструктуры, включая системы подачи сжатого воздуха, используемые в технологическом обслуживании и эксплуатации.

Как отметил технический директор SKB Group Канат Бекибаев, компания работает в сегменте промышленного оборудования и развивает решения для различных отраслей экономики.

— Модульные компрессорные станции обеспечивают сжатым воздухом различные технологические процессы, в частности для службы вагонного хозяйства, службы пути и горочного хозяйства. Подобные установки применяются на объектах железнодорожной инфраструктуры и используются в процессах обслуживания и эксплуатации. Представленная на выставке установка включает модульную конструкцию и компрессорное оборудование, являющееся частью единой технологической цепочки промышленных процессов, — сказал он.

По словам представителей отрасли, подобные решения применяются на объектах инфраструктуры и используются в технологических процессах обслуживания и эксплуатации.

Напомним, 22 мая в Астане стартовала девятая ежегодная выставка отечественных производителей ULTTYQ ÓNIM.