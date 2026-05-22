От мебели до 3D-технологий: что показали на выставке отечественных производителей в Астане
На IX выставке отечественных производителей ULTTYQ ÓNIM с участием более 600 компаний представлен широкий спектр отраслей экономики: промышленность, машиностроение, химическая отрасль, медицина, образование, АПК и цифровые технологии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Среди участников — предприятия из Алматинской, Павлодарской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей, а также городов Астана, Алматы и Шымкент.
В числе представленных компаний:
- ТОО «Ruma Farm» (Алматинская область), производящее хирургические шовные материалы;
- ТОО «Pladis Kazakhstan», выпускающее кондитерскую продукцию международных брендов;
- ИП «Нечаева» (мастерская «ПАПА КАРЛО») из Костанайской области, специализирующееся на деревянных изделиях;
- ИП «Ашимова» (бренд ERKE) из Восточно-Казахстанской области, развивающее швейное производство;
- ТОО «Bilim Qazynasy» из Актюбинской области, реализующее образовательные программы международного уровня;
- ИП «Әділет» из Кызылординской области, производящее бытовую химию;
- ТОО Alash Engineering Technology, выпускающее резинотехнические изделия;
- ТОО «Центр глаза — Айнакөз» из Северо-Казахстанской области;
- ИП «Кремберг» из Павлодарской области, реализующее проект производства гранулабсорбента;
- ТОО «Мебельная фабрика Феникс»;
- ТОО «Фирма СНН»;
- ИП «Азимов Аят» (сеть Global Coffee);
- ТОО «Paradise Ice Company»;
- ТОО «Additive Innovation Technologies», работающие в сфере 3D-технологий;
- ТОО «Black Biotechnology», развивающее экологические агротехнологии;
- ТОО «AG TECH», внедряющее цифровые системы управления производством;
- Астанинский электротехнический завод;
- ТОО «TAZAU»;
- ТОО «Kazak Protein», реализующее проекты глубокой переработки зерна.
Экспозиция демонстрирует широкий спектр отечественного производства — от традиционных отраслей до высокотехнологичных решений и экспортно ориентированных проектов.
В рамках выставки заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин ознакомился с продукцией и разработками отечественных предприятий.
Среди них — мебельная фабрика «Феникс» из Павлодара, выпускающая школьную и офисную мебель для образовательных, социальных и коммерческих объектов. Предприятие при поддержке инструментов развития бизнеса обновило производственную базу, расширило мощности и увеличило штат сотрудников с 15 до 60 человек. Сегодня фабрика производит до 60 тыс. стульев, около 40 тыс. единиц школьной мебели и порядка семи тыс. офисных кресел в год, поставляя продукцию в образовательные учреждения по всей стране.
Также вице-премьеру была представлена продукция ТОО «WEC TRADE» из Карагандинской области — одного из отечественных производителей экологичной бытовой химии на растительной основе. Компания начала работу с выпуска автохимии, а сегодня развивает линейку продукции, ориентированную на принципы экологической безопасности и устойчивого развития.
Отдельное внимание было уделено деятельности ТОО «TAZAU» — отечественного производителя оборудования для инженерных сетей и очистных сооружений. Предприятие работает более десяти лет и реализует проекты в Казахстане и странах СНГ, разрабатывая решения в сфере очистки сточных вод и инфраструктурных систем.
Отдельный блок экспозиции посвящен промышленным и инфраструктурным решениям, ориентированным на потребности энергетического, производственного и транспортного секторов.
В этом сегменте представлены разработки, применяемые в производственных процессах и транспортной инфраструктуре.
В числе таких решений — оборудование для железнодорожной инфраструктуры, включая системы подачи сжатого воздуха, используемые в технологическом обслуживании и эксплуатации.
Как отметил технический директор SKB Group Канат Бекибаев, компания работает в сегменте промышленного оборудования и развивает решения для различных отраслей экономики.
— Модульные компрессорные станции обеспечивают сжатым воздухом различные технологические процессы, в частности для службы вагонного хозяйства, службы пути и горочного хозяйства. Подобные установки применяются на объектах железнодорожной инфраструктуры и используются в процессах обслуживания и эксплуатации. Представленная на выставке установка включает модульную конструкцию и компрессорное оборудование, являющееся частью единой технологической цепочки промышленных процессов, — сказал он.
По словам представителей отрасли, подобные решения применяются на объектах инфраструктуры и используются в технологических процессах обслуживания и эксплуатации.
Напомним, 22 мая в Астане стартовала девятая ежегодная выставка отечественных производителей ULTTYQ ÓNIM.