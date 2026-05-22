Выставка ULTTYQ ÓNIM с участием более 600 отечественных производителей открылась в Астане

В церемонии принял участие заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, который поздравил участников с началом работы крупнейшей площадки для демонстрации отечественного бизнеса,

В своем выступлении он отметил, что развитие предпринимательства остается ключевым приоритетом государственной политики.

— Мощное предпринимательство — это основа экономического роста, процветания государства и общественной стабильности. Поэтому развитие малого и среднего бизнеса продолжает оставаться одним из основных приоритетов государственной политики, — подчеркнул Жумангарин.

— В этом году выставка ULTTYQ ÓNIM выходит на новый уровень и становится самой масштабной за всю историю ее проведения. В ней принимают участие более 600 компаний — это почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом, — отметил вице-премьер.

В рамках церемонии Серик Жумангарин также зачитал поздравительное письмо Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова. В нем подчеркивается, что площадка ULTTYQ ÓNIM уже стала традиционным символом достижений казахстанского бизнеса и демонстрацией его развития.

По данным правительства, сегодня каждый пятый казахстанец занят в сфере предпринимательства, а вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны достиг 41%. В секторе занято порядка 4,5 миллиона человек.

Отдельно отмечается, что государство продолжает расширять инструменты поддержки бизнеса, включая доступное финансирование, гарантирование кредитов и программы сопровождения предпринимателей. В 2025 году на поддержку бизнеса через Фонд «Даму» было выделено более 560 млрд тенге, что позволило охватить тысячи проектов МСБ.

После официальной части Жумангарин ознакомился с продукцией отечественных производителей и посетил выставочные павильоны, где представлены компании из различных регионов страны.

Напомним, в прошлом году в выставке «Ulttyq ónim» в Астане приняли участи 350 казахстанских производителей.