Отличникам военных вузов Казахстана будут присваивать звание старшего лейтенанта

19 мая Президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

В его реализацию разработаны дополнения в Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащих». Они касаются присвоения воинского звания завершившим обучение курсантам.

Выпускникам, с отличием окончившим полный курс очного обучения по программам высшего образования в военных, специальных учебных заведениях Казахстана, а также иностранных государств, будет присваиваться воинское звание «старший лейтенант», а также предоставляться приоритетное право выбора места службы.

Для приведения норм в соответствие с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» разработан проект Указа «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 25 мая 2006 года № 124 «Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан».

Проект Указа Главы государства закрепляет обновленный порядок присвоения воинского звания «старший лейтенант» лучшим выпускникам. Законодательное нововведение усиливает социальные гарантии военнослужащих, способствует повышению мотивации курсантов к достижению высоких результатов в учебе и службе.

