Отличившихся при тушении пожара в Костанайской области спасателей наградили в МЧС
«Мне выпала честь поощрить от имени Главы государства ряд отличившихся сотрудников нашего министерства, представителей Минобороны, МВД, волонтеров, общественных организаций. Как вы знаете, события произошли 2 сентября в Костанайской области. В результате сильного пожара была угроза населенным пунктам. К сожалению, 91 дом пострадал, был один погибший, 12 пострадавших. Сегодня по поручению Главы государства выделены деньги на восстановление жилого фонда», - сказал Юрий Ильин во время награждения в ведомстве.
За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации медалью «Ерлігі үшін» награждены старший пожарный специализированной пожарной части 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны Алдияр Аким, командир отделения специализированной пожарной части 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г.Астаны Султан Ахметкалиев, пожарный пожарной части 17 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Астаны Азат Әбуқалық, командир отделения пожарной части 23 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Нурсултан Багитжанов, командир воздушного судна АО «Казавиаспас» Ержан Базаров, командир отделения пожарной части 15 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Аслан Байгобенов.
Также медаль «Ерлігі үшін» вручена волонтеру Алексею Бауэру, командиру отделения пожарного поста 21 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Айдосу Боромбаеву, командиру воздушного судна АО «Казавиаспас» Айбеку Ержанову, командиру отделения специализированной пожарной части 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области Самату Жапарову, старшему пожарному специализированной пожарной части 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области Нурсултану Жолдасову, сержанту воинской части 5510 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Каирову Куанышбеку, пожарному специализированной пожарной части 18 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области Алмату Махамбетову, старшине Костанайской академии МВД имени Ш. Кабылбаева Абаю Мусину, волонтеру Ерболу Рахину, командиру отделения специализированной пожарной части 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны Ануару Тулеухану.
Кроме того, медалью «Ерлігі үшін» поощрены тракторист материально-технической роты войсковой части 31775 Министерства обороны Александр Флейтлинг, начальник пожарного поезда АО «НК «Қазақстан темір жолы» Мурат Хасенов, командир отделения специализированной пожарной части 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области Медет Шайсултанов, старший пожарный специализированной пожарной части 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области Максим Щурихин.
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