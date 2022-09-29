Отличившихся при тушении пожара в Костанайской области спасателей наградили в МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС РК Юрий Ильин наградил отличившихся при тушении пожара в Костанайской области спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне выпала честь поощрить от имени Главы государства ряд отличившихся сотрудников нашего министерства, представителей Минобороны, МВД, волонтеров, общественных организаций. Как вы знаете, события произошли 2 сентября в Костанайской области. В результате сильного пожара была угроза населенным пунктам. К сожалению, 91 дом пострадал, был один погибший, 12 пострадавших. Сегодня по поручению Главы государства выделены деньги на восстановление жилого фонда», - сказал Юрий Ильин во время награждения в ведомстве.

За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации медалью «Ерлігі үшін» награждены старший пожарный специализированной пожарной части 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны Алдияр Аким, командир отделения специализированной пожарной части 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г.Астаны Султан Ахметкалиев, пожарный пожарной части 17 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Астаны Азат Әбуқалық, командир отделения пожарной части 23 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Нурсултан Багитжанов, командир воздушного судна АО «Казавиаспас» Ержан Базаров, командир отделения пожарной части 15 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Аслан Байгобенов.

Также медаль «Ерлігі үшін» вручена волонтеру Алексею Бауэру, командиру отделения пожарного поста 21 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Айдосу Боромбаеву, командиру воздушного судна АО «Казавиаспас» Айбеку Ержанову, командиру отделения специализированной пожарной части 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области Самату Жапарову, старшему пожарному специализированной пожарной части 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области Нурсултану Жолдасову, сержанту воинской части 5510 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Каирову Куанышбеку, пожарному специализированной пожарной части 18 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области Алмату Махамбетову, старшине Костанайской академии МВД имени Ш. Кабылбаева Абаю Мусину, волонтеру Ерболу Рахину, командиру отделения специализированной пожарной части 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны Ануару Тулеухану.

Кроме того, медалью «Ерлігі үшін» поощрены тракторист материально-технической роты войсковой части 31775 Министерства обороны Александр Флейтлинг, начальник пожарного поезда АО «НК «Қазақстан темір жолы» Мурат Хасенов, командир отделения специализированной пожарной части 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области Медет Шайсултанов, старший пожарный специализированной пожарной части 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области Максим Щурихин.

























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