Отличается ли «Спутник V» Карагандинского фармзавода от производимой в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон в ходе онлайн брифинга ответил на вопрос журналиста о том, отличается ли вакцина «Спутник V» Карагандинского фармзавода от производимой в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спутник V», произведенная в Караганде ничем не отличается от вакцины «Спутник V», произведенной в России, потому что используется та же субстанция, что и российские предприятия, аналогичное оборудование. Мы обучились сами, как производители. А потом все три валидационные серии проводили со специалистами из России», - прокомментировал Сергей Барон.

По его словам, Карагандинский фармацевтический комплекс контролирует 8 показателей, еще 15 показателей контролирует институт Гамалея.

«Когда выпускаем каждую серию, образцы отправляем в институт. На качество там проверяется 20 дней. Соответственно, все эти 20 дней произведенная вакцина лежит на складе на карантине. Это оказался сложный продукт в плане условий хранения. 20 дней мы ждем заключения института Гамалея о том, что произведенный продукт соответствует всем критериям качества и после этого получаем заключение, сертификат, затем отгружаем единому дистрибьютору. При трансфере сложность субстанций была в том, что условие хранения – не выше -18 градусов. Сам процесс производства розлива проходит в обычных условиях, но строго ограничено время. 6 часов нам дано с момента подготовки технологического раствора до момента заморозки такого продукта. Мы укладываемся в эти 6 часов. Сам процесс упаковки автоматизировать не получилось. После того, как прошла маркировку, этикетку, замораживаем (вакцину). После этого эту продукцию упаковываем в пачку», - подробно пояснил разработчик.

Он отметил, что все биотехнологические продукты требуют определенных условий хранения.

«Вся наша система производства и хранения заточена в эту систему. Система мониторинга считывает показания датчиков, все записывается на жесткий диск», - добавил Сергей Барон.



