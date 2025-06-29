Откуда пошли названия тюркских народов

«Қазақ»: свободный, независимый, воин

Этноним «қазақ» получил этническое значение в XV веке, когда в степях образовалось Казахское ханство. До этого руко-тайповые объединения, жившие на этой территории, называли себя по-разному — қазақ-ноғай, қазақ-қырғыз. Но позже закрепилось общее имя — қазақ.

По словам младшего научного сотрудника Института языкознания им. А. Байтурсынулы Арлена Сейтбаткала, этимология термина имеет несколько версий:

— В трудах академика Абдуали Кайдарова и профессора Телькожи Жанузакова объясняется, что слово «қазақ» может быть связано как с «қас сақ» — настоящие саки, так и с сочетанием слов «қаз» и «ақ». Но большинство исследователей сходятся на том, что в основе лежат понятия «еркін» и «батыр» — свободный и воин. Люди, отколовшиеся от хана Абулхаира, называли себя свободными — қазақ.

Некоторые исследователи считают, что слово заимствовано из древнетюркских надписей: в орхоно-енисейских текстах упоминается «қазғақ оғлұм». Однако, по правилам тюркской фонетики, эта версия не получила полной поддержки. В древних сибирских языках слово «қазақ» могло означать «сильный», «мощный». Великий исследователь Шоқан Уәлиханов называл казахов «ержүрек», «батыр» — храбрыми и мужественными. А В. В. Радлов переводил это как «свободный человек».

— С образованием Казахского ханства в середине XV века, а именно в 1465 году, завершилось формирование казахского этноса как единого целого. Происхождение термина «қазақ» вызывает множество научных гипотез и точек зрения. Однако на сегодняшний день ни одна из них не признана окончательно доказанной. Тем не менее, некоторые версии заслуживают внимания. Согласно древнетюркским источникам, слово «қазақ» могло быть производным от выражения, найденного в орхоно-енисейских надписях — «қазғақ оғлұм», где со временем выпало буква «ғ». Однако эта версия не соответствует законам тюркской фонетики, и потому не получила широкой поддержки. В языках древних сибирских племен слово «қазақ» означало «сильный», «крепкий», «могучий». Шоқан Уәлиханов считал, что слово «қазақ» является синонимом понятий «смелый», «храбрый», «мужественный». А В. В. Радлов определял его как «независимый, свободный человек». В свою очередь, Шәкәрім Құдайбердиев в своем труде «Қазақ шежіресі» (Казахская летопись) трактовал этноним как «народ, живущий по собственной воле», — подчеркивает историк Нуртас Смагулов из Карагандинского университета имени Е. А. Букетова.

«Қырғыз»: народ сорока племен

Этноним «қырғыз» — один из древнейших среди тюркоязычных народов. Он встречается в древнетюркских надписях и исторических хрониках Центральной Азии. Буквально слово означает «сорок племен» — от «қырық» и «оғыз». Последнее переводится как «племя» или «союз племен».

Историк Юрий Зуев писал, что предки кыргызов происходят от гуннских племен, мигрировавших на запад. Он связывает термин с древним этнонимом «қыркүн» — то есть «степные гунны». Это делает кыргызов одними из самых ранних носителей тюркского этнонима.

«Өзбек»: имя, ставшее народом

Происхождение названия «өзбек» ученые связывают с именем Узбек-хана — правителя Золотой Орды (1312–1342). Когда Орда начала распадаться, кочевые племена, входившие в его улус, стали называть себя узбеками.

— В кочевой традиции сильного лидера всегда отождествляли с народом. Если кто-то имел власть, авторитет — люди следовали за ним, а с ними и закреплялось имя, — поясняет Арлен Сейтбаткал.

Историк Нуртас Смагулов уточняет, что слово «өзбек» получило широкое распространение при Амире Тимуре. В начале XVI века Шайбани-хан во главе 300 тысяч кочевников вторгся в Мавераннахр, и местное оседлое население стало называть пришельцев «өзбектер». Так термин закрепился за новой политической реальностью, и родился этнос.

— С тех пор у казахов живет пословица: «Өзбек — өз ағам» — узбек мне как брат, — говорит Смагулов.

«Ноғай»: наследие Золотой Орды

Этноним «ноғай» впервые зафиксирован в русских источниках в 1479 году, а затем — в восточных летописях. Ученые связывают его с именем полководца Ногая — одного из сильнейших беков Золотой Орды, который контролировал западные земли империи.

— Племена, находившиеся под властью Ногая, стали называть себя «ноғайлы». Позже, при Едыге, этот этноним приобрел устойчивую форму и отразился в названии Ногайской орды, — поясняет Смагулов.

Интересно, что византийцы называли ногайцев «кумани» (куманы), что могло означать «волк» или «собака». Само слово «ноғай» также имеет связь с «ит» (собака) в некоторых тюркских наречиях.

«Түркімен»: истинный турок

Классическая версия трактует название «түркімен» как производное от «түрік» и усиливающего суффикса «-мен», то есть «настоящий турок». Османский летописец Мехмед Нешри предлагал трактовку от персидских слов «түрік» и «иман» — «мусульманский турок», но эта гипотеза признана лингвистически неверной.

Слово «түркімен» упоминается уже в знаменитом словаре Махмуда Кашгари «Диуани лұғат ат-түрк» (XI век), где оно обозначает этнос со значением «турок», «турецкий человек».

«Башқұрт»: глава рода и волк

Среди всех версий происхождения этнонима «башқұрт» наиболее распространенная — это сочетание слов «баш» (глава, главный) и «құрт» (волк). В древности волк был священным тотемом у тюрков, символом силы и выживания.

— В эпоху Тюркского каганата волка называли «құрт», затем — «бөрі», сейчас — «қасқыр». Считается, что волк был прародителем тюрков — по легенде, он вырастил выжившего ребенка, — объясняет Арлен Сейтбаткал.

Известный востоковед Заки Валиди Тоган полагал, что название «башқұрт» восходит ко II веку до н. э. В VII веке в китайских хрониках упоминается племя «Башукили», которое соотносят с башкирами. Арабский путешественник Ибн Фадлан, побывавший среди башкир в 922 году, называл их «сильными воинами, числом до пяти тысяч».

«Татар»: от этнонима — к собирательному названию

Существует несколько этимологических вариантов происхождения этнонима «татар». По словам итальянского францисканца Джованни Плано Карпини, это слово происходит от названия одноименной реки на Востоке, также известной как тартар — «буксировка, перетягивание». Историк Абул-Гази, считал слово «татар» именем одного из тюркских ханов.

Ученый А. А. Сухарев предположил, что слово «татар» состоит из двух слов: «тау» (гора) и «тар» — «тор» (жизнь) и, таким образом, означает горцев.

По словам Д. Е. Еремеева, слово «татар» является прежде всего тюркоязычным этнонимом и относится к наименованиям народов, относящихся к слову «ар» — «ир», имеющим конец «ар», что означает «человек».

Есть также гипотеза, что название «татар» происходит от древнеперсидского слова «тат». Следует отметить, что это лишь часть этимологических версий, и у разных ученых были свои прогнозы.

По словам младшего научного сотрудника Института языкознания им. А. Байтурсынова Арлена Сейтбаткаля, название «Татар» также является распространенным этнонимом.

— Если мы сейчас называем братские народы тюрками, то в средние века все тюркские народы называли «татарами». То есть, как известно, не только нынешние татары, но и все тюркские племена, жившие в то время кочевниками, назывались татарами. Об этом свидетельствуют современные письменные данные. Со временем значение этого слова сужается и становится основой для нынешних казанских татар, — говорит лингвист.

«Қарашай»: черный родник или земля предков?

Слово «қарашай» традиционно связывается с тюркскими словами «қара» — черный и «шай» — ручей. Однако есть и альтернативная версия, предложенная Х. М. Хаджилаевым: «қарашай» означает «земля предков», «родовое гнездо».

По другой гипотезе, этноним произошел от имени Карча — легендарного предводителя, который повел племя на поселение в верховья Кубани.

Память, закодированная в словах

Названия народов — это не просто слова. Это носители исторической памяти, идентичности и самоосознания. Каждый этноним — это отражение эпох, легенд, миграций и борьбы. А еще — это подтверждение того, что тюркские народы связаны не только языком и культурой, но и общей историей, в которой имена всегда значили гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Ранее корреспондент агентства Kazinform писал о том, что означают названия месяцев в казахском календаре.