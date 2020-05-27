×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 31 °С
USD 413.12 EUR 452.86
RUB 5.82 CNY 57.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Открывать кампусы зарубежных вузов на базе казахстанских предложил Касым-Жомарт Токаев

27 Мая 2020 13:09
Поделиться:
Открывать кампусы зарубежных вузов на базе казахстанских предложил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 10 вузах должны быть созданы центры для безопасного и комфортного проживания студентов. Об этом, выступая в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо развивать двухдипломные программы, различные формы внутренней и внешней академической мобильности студентов, профессорско-преподавательского состава вузов. Следует открывать кампусы ведущих зарубежных вузов на базе казахстанских университетов. В 10 вузах должны быть созданы, так называемые, центры академического превосходства для безопасного и комфортного проживания студентов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент поручил повысить стипендию для педагогических специальностей с 26 тысяч до 42 тысяч тенге.

Напомним, сегодня в онлайн-формате состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания была посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.




Фото: images.adsttc.com

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование, Вузы,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив