Открывать кампусы зарубежных вузов на базе казахстанских предложил Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 10 вузах должны быть созданы центры для безопасного и комфортного проживания студентов. Об этом, выступая в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Необходимо развивать двухдипломные программы, различные формы внутренней и внешней академической мобильности студентов, профессорско-преподавательского состава вузов. Следует открывать кампусы ведущих зарубежных вузов на базе казахстанских университетов. В 10 вузах должны быть созданы, так называемые, центры академического превосходства для безопасного и комфортного проживания студентов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Президент поручил повысить стипендию для педагогических специальностей с 26 тысяч до 42 тысяч тенге.
Напомним, сегодня в онлайн-формате состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания была посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.
Фото: images.adsttc.com
- Искать новые таланты в системе госслужбы призвал Касым-Жомарт Токаев
- Специальную медаль для педагогов учредят в Казахстане
- Президент предложил привлекать ученых из-за рубежа для совместных исследований
- Президент обозначил курс финансирования научных работ
- Необходимо взять на жесткий контроль создание модели сельского здравоохранения – Глава государства
- Конторы по печатанию дипломов нужно закрыть - Касым-Жомарт Токаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана