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Открытый космос Талгата Мусабаева – эксклюзивные фото из архива космонавта

Автор:  
Сара Кабикызы
8 Января 2021, 09:31
Открытый космос Талгата Мусабаева – эксклюзивные фото из архива космонавта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В день 70-летия летчика космонавта, Героя России, Народного Героя Казахстана Талгата Мусабаева корреспондент МИА «Казинформ» подготовил подборку эксклюзивных фотографий, в том числе из архива юбиляра.

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Фото 1. Трехлетний Талгат на руках у мамы, фронтового врача Салихы Хамидовны Миндубаевой. Поселок Фабричный Алматинской области. 1954 год.

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Фото 2. Выпускник Рижского института гражданской авиации с родителями Салихой Хамидовной и Амангельды Орынтаевичем. Алма-Ата, 1974 год.

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Фото 3. Алматинский аэроклуб ДОСААФ дал Талгату путевку в небо.

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Фото 4. Первенец Талгата и Виктории Мусабаевых Данияр родился в Алма-Ате. 1975 год.

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Фото 5. Мечтая о космосе, стал чемпион СССР по высшему пилотажу, 1983 год.

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Фото 6: В кругу семьи. Звездный городок, 1990 год.

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Фото 7. Два казаха готовы к полету в космос. Т. Аубакиров и Т. Мусабаев. Байконур, 1991 год.

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Фото 8. Т. Мусабаев в дублирующем экипаже советско-австрийского экипажа. 1991 год

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Фото 9. Обсервационный режим не позволил притронуться к щедрому дастархану байконурцев. Сентябрь 1991 год.

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Фото 10. Первый полет. 1994 год. В космос летят новички Юрий Маленченко и Талгат Мусабаев. Длительность полета 127 суток, два выхода в открытый космос.

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Фото 11. Дружная компания и отличная работа на орбите. Станция «Мир», 1994 год

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Фото 12. Президент Казахстана провожает в космос Т. Мусабаева. Байконур, 1 июля 1994 год. За минуту до старта.

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Фото 13. Н. Назарбаев встретил космонавтов после приземления в казахской степи. 4 ноября 1994 года.

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Фото 14. Второй полет. 1998 год. Т. Мусабаев - командир международного космического экипажа. Длительность полета 208 суток.

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Фото 15. Т. Мусабаев и Н. Бударин совершили пять выходов в открытый космос длительностью более 30 часов.

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Фото 16. На орбите под командованием Мусабаева работает три международных экипажа. Станция «Мир», 1998 год.

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Фото 17. Глава государства встречает космический экипаж Мусабаева с орбиты. Джезказган, август 1998 года.

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Фото 18. Со всех трех космических полетов Т. Мусабаев привозил с орбиты отмеченный Космосом флаг Казахстана.

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Фото 19. Третий полет. 2001 год. Т. Мусабаев – командир международного экипажа, открывший эру космического туризма.

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Фото 20. Традиционная встреча Президента Казахстана с космонавтами Т. Мусабаева, Ю. Батурина, Д. Тито после успешного полета. Астана, май 2001 года.

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Фото 21. Поручение Президента РК Талгату Мусабаеву создать космическую отрасль страны будет выполнено. Акорда, 2009 год.

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Фото 22. Открытие памятного знака на месте строительства Национального космического центра в Астане. Июль, 2010 год.

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Фото 23. Успешный запуск казахстанского спутника связи и вещания «Kazsat-2». Байконур, июль 2011 года.

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Фото 24. Успешный запуск первого казахстанского спутника ДЗЗ с космодрома Куру. Апрель 2014 года.

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Фото 25. В космос полетел первый космонавт Казкосмоса Айдын Аимбетов.

Байконур, сентябрь 2015 года.

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Фото 26. На встречу с Президентом страны А. Аимбетов прибыл вместе с Т. Мусабаевым прямо с места посадки экипажа. Астана, сентябрь 2015 года.

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Фото 27. Первопроходцы казахстанского космоса.

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Фото 28. С новыми коллегами в Парламенте РК.

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Фото 29. Самый масштабный проект Казкосмоса последнего десятилетия - Национальный космический центр.

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Фото 30. Небо и земля Байконура – стартовая площадка космонавтов.

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Фото 31. Юбилей- хороший повод встретиться с друзьями.

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Фото 32. Юбилей- хороший повод вспомнить о том, «как молоды мы были!»

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Фото 33. Юбилей- хороший повод не только подвести итоги, но и наметить новые планы!


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