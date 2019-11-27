Открытый диалог: запущены блоги первых руководителей 60 организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На блог-платформе «Открытый диалог» интернет-портала «Открытое правительство» создаются блоги первых руководителей организаций квазигосударственного сектора страны: национальных управляющих холдингов, национальных компаний, акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИОР РК.

Через указанные блоги жители могут направлять свои обращения первым руководителям организаций квазигосударственного сектора (раздел «Организации квазигосударственного сектора»).

В свою очередь, первые руководители квазигосударственных организаций должны своевременно и качественно предоставлять ответы на обращения населения в соответствии с законодательством РК.

Ранее встречались многочисленные факты уклонения руководства нацкомпаний от дачи ответов населению и средствам массовой информации по вопросам в курируемой сфере, ссылаясь на государственные органы.

Теперь, благодаря данному нововведению, ответственность руководителей национальных холдингов и компаний перед населением, в части предоставления ответов на вопросы, будет возрастать.

Напомним, ранее через портал «Открытый диалог» население могло обратиться только к первым руководителям государственных органов (министрам и акимам).

Сегодня на данном портале запущены блоги первых руководителей 60 организаций (к примеру, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», АО «РТРК «Казахстан», АО «НК «КазАвтоЖол», АО «Национальный центр нейрохирургии» и др.).

Кроме того, необходимо отметить, что граждане имеют также возможность оценить качество предоставленного ответа. Это осуществляется путем нажатия кнопки лайка или дизлайка или путем написания комментария.

В целом, работа по созданию блогов первых руководителей других организаций квазигосударственного сектора будет полностью завершена до конца текущего года.