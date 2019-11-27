+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -5 °С
USD 386.49 EUR 425.68
RUB 6.04 CNY 54.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Открытый диалог: запущены блоги первых руководителей 60 организаций

27 Ноября 2019 11:37
Поделиться:
Открытый диалог: запущены блоги первых руководителей 60 организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На блог-платформе «Открытый диалог» интернет-портала «Открытое правительство» создаются блоги первых руководителей организаций квазигосударственного сектора страны: национальных управляющих холдингов, национальных компаний, акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИОР РК.

Новости по теме

Даурен Абаев: Нужно бороться с мошенничеством при получении АСП
Особый статус Совещанию спикеров парламентов придало участие Елбасы – Даурен Абаев Глава государства дал мировому сообществу важный мессендж – Даурен Абаев Даурен Абаев: Владимир Божко – настоящий патриот казахской земли

Через указанные блоги жители могут направлять свои обращения первым руководителям организаций квазигосударственного сектора (раздел «Организации квазигосударственного сектора»).

В свою очередь, первые руководители квазигосударственных организаций должны своевременно и качественно предоставлять ответы на обращения населения в соответствии с законодательством РК.

Ранее встречались многочисленные факты уклонения руководства нацкомпаний от дачи ответов населению и средствам массовой информации по вопросам в курируемой сфере, ссылаясь на государственные органы.

Теперь, благодаря данному нововведению, ответственность руководителей национальных холдингов и компаний перед населением, в части предоставления ответов на вопросы, будет возрастать.

Напомним, ранее через портал «Открытый диалог» население могло обратиться только к первым руководителям государственных органов (министрам и акимам).

Сегодня на данном портале запущены блоги первых руководителей 60 организаций (к примеру, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», АО «РТРК «Казахстан», АО «НК «КазАвтоЖол», АО «Национальный центр нейрохирургии» и др.).

Кроме того, необходимо отметить, что граждане имеют также возможность оценить качество предоставленного ответа. Это осуществляется путем нажатия кнопки лайка или дизлайка или путем написания комментария.

В целом, работа по созданию блогов первых руководителей других организаций квазигосударственного сектора будет полностью завершена до конца текущего года.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Цифровой Казахстан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив