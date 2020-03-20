Открытые в период карантина салоны красоты и фитнес-центры накажут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы все фитнес- и СПА-центры, салоны красоты в период карантина работать не будут. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акимата, мониторинг на местах осуществляют районные акимы и прокуроры. При несоблюдении требований, установленных на период ЧП, предусмотрена административная ответственность к собственникам бизнеса.

«Все рестораны, кафе и столовые города закрывают прием посетителей. Для данных объектов общественного питания устанавливается новый режим работы по принципу «доставки до клиентов» с усилением санитарно- противоэпидемиологических мер», - сообщили в акимате.

Ранее акимат Алматы призвал рестораны не закрываться полностью, а обеспечить доставку заказов до дома из-за карантина.

Отметим, что с 19 марта в городах Алматы и Нур-Султан введен режим карантина из-за осложнившейся ситуации с распространением COVID-19.

На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая коронавируса , их них в городе Алматы – 19 случаев, в городе Нур-Султан – 25 случаев.

