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Открытые в период карантина салоны красоты и фитнес-центры накажут в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы все фитнес- и СПА-центры, салоны красоты в период карантина работать не будут. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным пресс-службы акимата, мониторинг на местах осуществляют районные акимы и прокуроры. При несоблюдении требований, установленных на период ЧП, предусмотрена административная ответственность к собственникам бизнеса.
«Все рестораны, кафе и столовые города закрывают прием посетителей. Для данных объектов общественного питания устанавливается новый режим работы по принципу «доставки до клиентов» с усилением санитарно-
Ранее акимат Алматы призвал рестораны не закрываться полностью, а обеспечить доставку заказов до дома из-за карантина.
Отметим, что с 19 марта в городах Алматы и Нур-Султан введен режим карантина из-за осложнившейся ситуации с распространением COVID-19.
На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая коронавируса , их них в городе Алматы – 19 случаев, в городе Нур-Султан – 25 случаев.
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