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вчера 22:17
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вчера 16:01
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вчера 15:20
Открыто движение по автодороге «Нур-Султан-Петропавловск»
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области сообщили об открытии движения по автодорогам республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Движение на автодорогах республиканского значения А1 «Нур-Султан – Петропавловск» 341-473 км, М-51 «Челябинск-Новосибирск» 535-655 км для всех видов транспорта разрешили с 8 часов утра.
Дороги закрыли в три часа ночи из-за осадков и образовавшегося гололеда. Накануне вечером спасатели в мобильном приложении «Darmen» предупредили водителей об ухудшении погодных условий и угрозе плохой видимости на дорогах.
5 декабря, по прогнозам синоптиков, в Северо-Казахстанской области днем ожидается снег. Местами туман, гололед, низовая метель. Соответствующее предупреждение служба спасения разослала на мобильные телефоны.
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