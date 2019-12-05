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Открыто движение по автодороге «Нур-Султан-Петропавловск»

5 Декабря 2019 10:12
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Открыто движение по автодороге «Нур-Султан-Петропавловск»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области сообщили об открытии движения по автодорогам республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Движение на автодорогах республиканского значения А1 «Нур-Султан – Петропавловск» 341-473 км, М-51 «Челябинск-Новосибирск» 535-655 км для всех видов транспорта разрешили с 8 часов утра.

Дороги закрыли в три часа ночи из-за осадков и образовавшегося гололеда. Накануне вечером спасатели в мобильном приложении «Darmen» предупредили водителей об ухудшении погодных условий и угрозе плохой видимости на дорогах.

5 декабря, по прогнозам синоптиков, в Северо-Казахстанской области днем ожидается снег. Местами туман, гололед, низовая метель. Соответствующее предупреждение служба спасения разослала на мобильные телефоны.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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