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Открытие V зимней Спартакиады РК состоялось в Алматы

21 Декабря 2021 13:45
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Открытие V зимней Спартакиады РК состоялось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось торжественное открытие V зимней Спартакиады Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На открытии с приветственным словом выступил вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев.

«Вы знаете, что Спартакиада проходит раз в четыре года. Это крупное комплексное мероприятие, являющееся отбором в составы Национальной сборной по видам спорта перед главным стартом четырехлетия - Олимпийскими играми. Очень отрадно, что мы имеем такую прекрасную возможность - впервые провести Спартакиаду в одном городе, одном месте. Хочу выразить благодарность организаторам», - сказал он.

До начала мероприятия, в ходе пресс-конференции глава дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов отметил, что до этого Спартакиады проводились в разных городах.

«Это, можно сказать, наша Олимпиада. Мы впервые проводим все виды спорта в одном городе. Считаю это правильным решением. Управления спорта города проводит большую работу. В целом, у нас есть хорошая возможность развивать зимние виды спорта, но, к сожалению, не во всех регионах уделяется на это должное внимание. Я надеюсь, что эта Спартакиада будет способствовать комплексному развитию зимних видов спорта в стране. Мы по итогам этого мероприятия выявим сильнейших спортсменов для комплектования национальных сборных команд РК. Мы должны развивать зимние виды спорта», - отметил спикер.

Руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов добавил, что на сегодня все спортивные объекты города готовы к финальным стартам. В соревнованиях принимают участие 1300 человек со всех регионов страны.

Участники борются за звание лучшего по 14 видам спорта: биатлон, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек, хоккей с шайбой (мужчины), хоккей с шайбой (женщины), горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл могул, фристайл акробатика.

Стоит отметить, что соревнования по видам спорта начались еще 8 декабря и продолжатся до 27 декабря. Сегодня стартовали финальные старты.

Местами проведения V зимней Спартакиады стали семь спортивных объектов – многофункциональные комплексы Almaty Arena и Halyk Arena, дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака, высокогорный каток «Медеу», горнолыжный курорт «Шымбулак», лыжно-биатлонный комплекс «Алатау», международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар».

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и спорта РК и управление спорта города Алматы.


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#Алматы   #Спорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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