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Открытие спартакиады«ALTYN KÚZ – 2019» состоялось в Арыси

12 Ноября 2019 12:50
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Открытие спартакиады«ALTYN KÚZ – 2019» состоялось в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В Арыси состоялось открытие областной спартакиады «ALTYN KÚZ – 2019», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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В Арыси в целях развития массового и национальных видов спорта, формирования здорового образа жизни среди населения прошел областной спортивный конкурс «ALTYN KÚZ – 2019». В мероприятии приняли участие около 400 государственных служащих, работающих в сфере сельского хозяйства Туркестанской области.



Участники 21-ой команды состязались по таким видам спорта, как перетягивание каната, мини-футбол и волейбол.

По итогам соревнований команда областного управления сельского хозяйства заняла первое место по волейболу, второе место за представителями Сузакского района, третье место - города Арысь. В перетягивании каната сильнейшими стали спортсмены-любители из города Арысь, Второе место за служащими Сузакского района, на третьем месте команда Мактааральского района. Кроме того, представители Жетысайского района стали лучшими по мини-футболу, на втором месте - областная ветеринарная лаборатория, на третьем месте - Сайрамский район.

Стоит отметить, победители и призеры спартакиады были награждены дипломами и кубками управления сельского хозяйства Туркестанской области.





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Ключевые слова: Туркестанская область, Спорт,
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