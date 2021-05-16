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Открытие ХІ летней универсиады прошло в Туркестане

16 Мая 2021, 10:45
Открытие ХІ летней универсиады прошло в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Открытие ХІ летней универсиады прошло в городе Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

С поздравительной речью на открытии выступили генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры Министерства образования и науки РК Тастанбек Есентаев и заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Они пожелали удачи участникам соревнований.

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«Участники универсиады! От всей души поздравляю вас с торжественным открытием XI летней универсиады Республики Казахстан, посвященной 30-летию Независимости.

Спортивные состязания - заряд бодрости, уверенности и силы. Поэтому будем считать, что праздник студенческого спорта - это подарок для обновленного Туркестанского региона!

Дорогие участники, хочу видеть вас на вершине успехов спорта. Желаю вам успехов в спорте, в учебе, также высоких достижений на благо нашей страны!» - адресовал поздравление участникам универсиады министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

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ХІ летняя универсиада - масштабный спортивно-массовый проект, объединивший студентов из 25 университетов страны в 37 соревнованиях по 30 видам спорта. Соревнования в рамках универсиады проходят в Нур-Султане, Алматы, Туркестане, Таразе, Костанае, Усть-Каменогорске.

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Цель универсиады - формирование здорового поколения, обладающего широким кругозором и интеллектом.

Универсиада продлится до июня. Победители будут представлять страну в составе студенческой сборной команды Республики Казахстан на Всемирной летней универсиаде 2022 года в Китае.

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Во время игр универсиады соблюдаются все карантинные требования. Спортсмены допускаются к соревнованиям после ПЦР-теста.

Универсиада приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан и 30-летию МКТУ.

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