Открытие ХІ летней универсиады прошло в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Открытие ХІ летней универсиады прошло в городе Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

С поздравительной речью на открытии выступили генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры Министерства образования и науки РК Тастанбек Есентаев и заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Они пожелали удачи участникам соревнований.

«Участники универсиады! От всей души поздравляю вас с торжественным открытием XI летней универсиады Республики Казахстан, посвященной 30-летию Независимости.

Спортивные состязания - заряд бодрости, уверенности и силы. Поэтому будем считать, что праздник студенческого спорта - это подарок для обновленного Туркестанского региона!

Дорогие участники, хочу видеть вас на вершине успехов спорта. Желаю вам успехов в спорте, в учебе, также высоких достижений на благо нашей страны!» - адресовал поздравление участникам универсиады министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

ХІ летняя универсиада - масштабный спортивно-массовый проект, объединивший студентов из 25 университетов страны в 37 соревнованиях по 30 видам спорта. Соревнования в рамках универсиады проходят в Нур-Султане, Алматы, Туркестане, Таразе, Костанае, Усть-Каменогорске.

Цель универсиады - формирование здорового поколения, обладающего широким кругозором и интеллектом.

Универсиада продлится до июня. Победители будут представлять страну в составе студенческой сборной команды Республики Казахстан на Всемирной летней универсиаде 2022 года в Китае.

Во время игр универсиады соблюдаются все карантинные требования. Спортсмены допускаются к соревнованиям после ПЦР-теста.

Универсиада приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан и 30-летию МКТУ.