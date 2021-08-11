Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Организаторы мероприятия с участием артистов и блогеров оштрафованы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее, 8 августа, на территории отеля Royal Tulip Almaty прошло открытие бургерной Black Star Burger с участием многих казахстанских блогеров и артистов.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов отметил, что владельцы увеселительных заведений, общепита сдают помещения в аренду физическим лицам или различным ИП в целях ухода от адмответственности и крупных штрафов.

«В ходе рассмотрения административного производства по факту нарушения ограничительных карантинных требований в «Royal Tulip Almaty» установлено следующее. Организатором нарушения ограничительных карантинных требований является ИП Култасов Е.М., которому «Royal Tulip Almaty» по договору сдал в аренду свою летнюю террасу (кафе). Соответственно, в рамках законодательства на указанное ИП составлен протокол по статье 425 КоАП РК, санкция предусматривает штраф 230 МРП», - отметил санврач.

Он отметил, что по мере поступления материалов на сегодня протокол составлен на менеджера отеля, певицу Луину с супругом (30 МРП).

С. Байгабулов заметил, что протокола составляются сотрудниками СЭС по поступившим материалам от мониторинговой группы, в частности от полиции, рапорты и истребованные объяснительные физлиц.