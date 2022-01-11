Открыта бесплатная горячая линия помощи адвокатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях оказания поддержки гражданам, пострадавшим в период террористической атаки Республиканской коллегией адвокатов открыты «горячие линии» по территориальным коллегиям адвокатов для приема обращений по вопросам, касающихся оказания юридической помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.
Алматинская городская коллегия адвокатов:
+77272482168;
+77272482025;
+77272337863;
+77272780641;
+77272341763;
+77272774230.
Коллегия адвокатов города Нур-Султана:
+77029012724;
+77010220797;
+77754407882;
+77015145635;
+77013313993;
+77019135776;
+77019996110;
+77774039075.
Алматинская областная коллегия адвокатов:
+77053011097.
Акмолинская областная коллегия адвокатов:
+77017740191.
Восточно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:
+77055000016;
+77771540407.
Западно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:
+77783203138.
Мангистауская областная коллегия адвокатов:
+7 7292 522699;
+77012012669.
Атырауская областная коллегия адвокатов:
+77014091121;
+77787888382.
Актюбинская областная коллегия адвокатов:
87132775782;
87758378968.
Павлодарская коллегия адвокатов:
+7 701 511 8807
+7 777 338 1578
+7 777 066 6613
Костанайская областная коллегия адвокатов:
+77754275253.
Коллегия адвокатов города Шымкент:
+77776122823;
+7 7252 41-75-73;
+7 7252 41-75-78.
Жамбылская областная коллегия адвокатов:
+77262 348941;
+77262 450282.
Карагандинская областная коллегия адвокатов:
+7701 3243080;
+77012127765.
Кызылординская областная коллегия адвокатов:
+77087086606.
Туркестанская областная коллегия адвокатов:
+7 747 315 02 47;
+7 701 464 19 00;
+7 700 330 37 40;
+7 775 753 77 77.
Коллегия адвокатов Северо-Казахстанской области:
+77152332578.