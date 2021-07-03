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    09:27, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Открыть в Жамбылской области предприятия по переработке сельхозпродукции поручил Бердибек Сапарбаев

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О развитии сферы сельского хозяйства региона шла речь на совещании с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, у Бердибека Сапарбаева было много вопросов, касающихся привлечения инвестиций в агросектор, к управлению сельского хозяйства и акимам районов.

    «Почему не строятся и не открываются предприятия по переработке молока, мяса, овощей и фруктов? По итогам полугодия проведите анализ и выясните, в каких районах открылись такие предприятия, как осваиваются средства по «Дорожной карте занятости», - поручил аким области.

    Глава региона отметил, что вопрос по производству сельскохозяйственной техники также остается открытым.

    «Почему мы не можем себя обеспечить хотя бы граблями и плугами? Многие проекты в сфере сельского хозяйства не доведены до логического завершения. К примеру, проекты по внедрению водосберегающих технологий, замене старых тракторов на новые», - сказал Бердибек Сапарбаев.

    Глава региона поручил возобновить работу по названным проектам.

    Напомним, в 2020 году жамбылским аграриям начали обновлять сельскохозяйственную технику - регион первым в Казахстане стал использовать для этого метод tradе-in. Аграрная отрасль Жамбылской области сегодня испытывает две главные проблемы - раздробленность крестьянских хозяйств и крайняя изношенность техники. Для решения проблемы раздробленности крестьянских хозяйств по инициативе акима области в каждом районе создаются крупные агрохолдинги. А чтобы решить проблему изношенности техники, налажено тесное сотрудничество с ведущим казахстанским производителем АО «АгромашХолдинг KZ».

    Проект trade-in стал возможным благодаря заключенному в середине июля 2020 года меморандуму между СПК «Тараз», АО «Агромашхолдинг KZ» и Региональной палатой предпринимателей. Результатом стало создание совместной компании «ТаразРемСервис», которая начнет принимать от крестьян старую технику и доводить ее до ума. Взамен фермер получит новый трактор на весьма выгодных условиях, а старая техника будет использована в качестве первоначального взноса.

    По данным облакимата, в Жамбылской области с 2021 по 2025 годы планируется реализация 107 инвестиционных проектов на сумму 2,9 триллиона тенге. В 2021 году запланировано привлечение инвестиций на сумму 421 миллиард тенге. По итогам пяти месяцев в экономику региона привлечено 98,2 миллиарда тенге, возросли инвестиции в основной капитал на 21,1 процента.


    Теги:
    Сельское хозяйство Жамбылская область Экономика
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