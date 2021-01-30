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    16:20, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Открыт проезд по новой улице в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство участка улицы Е355 от Кургалжинского шоссе до ул. К. Мухамедханова завершилось в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Открытие проезда этом участке улучшит транспортное обслуживание жителей жилых комплексов «Кристалл», «Нұрлы Ұя», «Ерке», «Аркада», «Сенiм», «Copengangen» и других.

    Кроме того, существующая улично-дорожная сеть Нур-Султана разгрузится. Новый проезд также обеспечит устойчивое функционирование дорожной сети столицы в целом.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Строительство
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