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Открыть филиал НИШ в приграничном регионе России предложил Президент РК

7 Ноября 2019 20:56
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Открыть филиал НИШ в приграничном регионе России предложил Президент РК

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть создание в одном из приграничных регионов России филиала «Назарбаев Интеллектуальной школы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На пленарном заседании XVI Форума межрегионального сотрудничества в Омске Глава государства назвал перспективным сотрудничество в сфере спортивного образования, спортивной медицины, проведения совместных учебно-тренировочных сборов, развития любительского и профессионального спорта.

«В связи с этим предлагается разработать трехлетнюю Программу сотрудничества в области спорта. Хорошие перспективы имеются в науке, в особенности в области фундаментальных наук. Поддерживаем открытие в столице Казахстана физико-математической школы на базе университета им. Баумана. Одновременно можно было бы рассмотреть создания в одном из приграничных регионов России филиала «Назарбаев Интеллектуальной школы», где уровень преподавания удивительно высок и отвечает передовым международным стандартам», - сказал Президент РК.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование, Россия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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