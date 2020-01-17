Открыт центр волонтёров Ассамблеи народа Казахстана в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане прошел единый день, посвященный открытию Центра волонтерского движения АНК. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

В областном Доме дружбы – центре общественного согласия прошло торжественное открытие Года волонтера. В фойе здания состоялась выставка декоративно-прикладного искусства представителей этнокультурных объединений области.

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат, выступив с приветственным словом, подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана – это уникальный общественный институт, созданный по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

«В основе политики государства лежит единство многообразия независимо от этнической принадлежности, – сказал Алишер Мархабат. – В регионе работают 12 городских и районных домов дружбы, на базе которых действуют 117 этнокультурных объединений. Вклад в укрепление мира и согласия вносит Совет аксакалов. Старейшины – это эксперты в области общественной жизни. Действуют 17 кабинетов медиации. Второй год рамках программы «Рухани жаңғыру» развивается проект «Культурное наследие Восточного Казахстана», в рамках которого собрано много материалов, изданы сборники и методические пособия, обновлены национальные костюмы творческих коллективов. В 2020 году пройдёт празднование знаковых событий: 25-летия Ассамблеи народа Казахстана, 175-летия Абая, Год волонтёра.





По словам заведующей секретариатом АНК ВКО Жанны Аскаровой, добровольческие инициативы – актуальная тема, волонтёрство перешло на новый этап развития.

«К казахстанцам, особенно молодым, пришло понимание, что добровольный труд на благо общества необходим каждому и является одним из условий успешной жизни всей страны. Наши задачи – вовлечь людей в решение социально значимых вопросов, продемонстрировать новые возможности социального развития, оказать всестороннюю поддержку волонтеров и содействие развитию волонтерского движения, а также укрепить единство и межэтническое согласие», – отметила Жанна Аскарова.





Волонтёр работает безвозмездно, внося вклад в реализацию социально значимых проектов, а взамен получает опыт работы в команде, участие в мероприятиях, общение с интересными людьми. Открывшийся Центр волонтерского движения АНК ВКО имеет четыре направления: социальное, образовательное, спортивное, медиативное. Руководители волонтерских движений рассказали о специфике работы, а также перспективах развития.

На основе озвученных данных будет выработана стратегия мер, направленных на улучшение функционирования вышеуказанных направлений. Примечательно, что по каждому направлению работы уже разрабатывается план работы на год. Особое внимание уделяется спортивному направлению. Спортсмены-волонтеры в течение года будут организовывать выезды в рамках программы «Ауылда жаз» с мастер-классами, открытыми тренировками в отдаленные аулы нашей области, детские дома.

Как подчеркнул руководитель управления физической культуры и спорта Денис Рыпаков, совместно с Ассамблеей народа Казахстана ВКО будет реализовываться программа по отбору талантливых и одаренных детей в отдаленных районах и подготовки их для спортивного резерва области.

Собравшиеся сошлись во мнении, что вовлечение молодёжи и активных граждан в волонтёрскую деятельность – это общая задача. Речь идет не о работе в режиме 24/7, а всего о паре часов, которые может выделить из своего графика любой гражданин, чтобы сделать что-то полезное для окружающих – выйти на субботник, заглянуть в детский дом, проведовать одиноких стариков и т.д.





«Я более 20 лет являюсь активистом областного Дома дружбы, и считаю, что общественная жизнь – это и есть волонтёрство. Помочь поднять коляску, убрать мусор во время отдыха, перевести старушку через дорогу – эти маленькие добрые дела под силу каждому. Ассамблея народа Казахстана первой поддержала инициативу Года волонтёра. За один день мы собрали более 600 волонтёров. Традиции казахского народа, которые помогли выжить многим депортированным народам, – это тоже волонтёрство. По словам Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, волонтерство – это не просто бесплатная работа, это ответственность», – подчеркнул руководитель молодежного движения «Жаңғыру жолы» Равиль Юнусов.

Отметим, чтобы стать волонтером АНК ВКО достаточно подать заявку на электронный адрес volonter_ank@mail.ru.



