Открылось пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева началось в онлайн формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили организаторы, основной тематикой нынешнего заседания станет «Развитие несырьевого экспорта».

В мероприятии принимают участие главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций.

Созданный по инициативе Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева Совет иностранных инвесторов (СИИ) является эффективной площадкой, объединяющей крупных зарубежных инвесторов в Казахстане, и представляющей возможность обсуждать наиболее важные вопросы, связанные с развитием национальной экономики и улучшением инвестиционного климата.

В состав Совета входят руководители 37 крупных транснациональных компаний и международных организаций, а также руководители ключевых министерств.