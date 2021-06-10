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    15:58, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Открылось пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева началось в онлайн формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили организаторы, основной тематикой нынешнего заседания станет «Развитие несырьевого экспорта».

    В мероприятии принимают участие главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций.

    Созданный по инициативе Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева Совет иностранных инвесторов (СИИ) является эффективной площадкой, объединяющей крупных зарубежных инвесторов в Казахстане, и представляющей возможность обсуждать наиболее важные вопросы, связанные с развитием национальной экономики и улучшением инвестиционного климата.

    В состав Совета входят руководители 37 крупных транснациональных компаний и международных организаций, а также руководители ключевых министерств.


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