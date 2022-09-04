Открылись пункты приема гумпомощи партии «AMANAT» для пострадавших при пожаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всех региональных филиалах партии «AMANAT» приступили к работе пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от природных пожаров в Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Необходимы товары первой необходимости, продукты питания (длительного срока хранения), теплая одежда, гигиенические принадлежности.

По словам волонтера из Алматы Жандоса Талипова, в подобных ситуациях нельзя оставаться в стороне.

«Хочу не только добрым словом, но и делом помочь пострадавшим. Я призываю всех казахстанцев оказать помощь пострадавшим, Костанай – мы вместе!», – сказал он.

«Именно в такое время мы должны показывать нашу сплоченность, единство. Потому что не бывает чужой беды или чужих трудностей. Мы должны помочь пострадавшим как можно скорее наладить условия жизни», – уверен доброволец из Усть-Каменогорска Марлен Абубакир.

Первая помощь от неравнодушных казахстанцев уже поступает в пункты сбора.

Адреса пунктов сбора гумпомощи № Регион Город Адрес 1. Абайская область Семей ул. Чайжунусова, 138 2. Акмолинская область Кокшетау ул. Ауельбекова, 117 3. Актюбинская область Актобе ул. Тургенева, 86 4. Алматинская область Конаев 1 мкр., 13 5. Атырауская область Атырау ул. Айтеке би, 79а 6. Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск ул. Кайсенова, 121 7. Жамбылская область Тараз ул. Сулейменова, 1 8. Жетысуская область Талдыкорган ул. Конаева, 47 9. Западно-Казахстанская область Уральск ул. Молдагалиева, 19 10. Костанайская область Костанай ул. Гоголя, 111 11. Карагандинская область Караганда ул. Алиханова, 4 12. Кызылординская область Кызылорда ул. Жахаева, 15а 13. Мангистауская область Актау 17 мкр., зд. 50/1 14. Павлодарская область Павлодар ул. Кривенко, 25а 15. Северо-Казахстанская область Петропавловск ул. Абая, 15 16. Туркестанская область Туркестан ул. Мусабекова, 2а, коворкинг-центр 17. Улытауская область Жезказган ул. Гарышкерлер, 35 18. Нур-Султан пр. Тауелсиздик, 3 19. Алматы ул. Абылайхана, 79, коворкинг-центр 20. Шымкент ул. Бейбитшилик, 3

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.