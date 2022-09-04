Открылись пункты приема гумпомощи партии «AMANAT» для пострадавших при пожаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всех региональных филиалах партии «AMANAT» приступили к работе пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от природных пожаров в Костанайской области, передает МИА «Казинформ».
Необходимы товары первой необходимости, продукты питания (длительного срока хранения), теплая одежда, гигиенические принадлежности.
По словам волонтера из Алматы Жандоса Талипова, в подобных ситуациях нельзя оставаться в стороне.
«Хочу не только добрым словом, но и делом помочь пострадавшим. Я призываю всех казахстанцев оказать помощь пострадавшим, Костанай – мы вместе!», – сказал он.
«Именно в такое время мы должны показывать нашу сплоченность, единство. Потому что не бывает чужой беды или чужих трудностей. Мы должны помочь пострадавшим как можно скорее наладить условия жизни», – уверен доброволец из Усть-Каменогорска Марлен Абубакир.
Первая помощь от неравнодушных казахстанцев уже поступает в пункты сбора.
|
Адреса пунктов сбора гумпомощи
|
№
|
Регион
|
Город
|
Адрес
|
1.
|
Абайская область
|
Семей
|
ул. Чайжунусова, 138
|
2.
|
Акмолинская область
|
Кокшетау
|
ул. Ауельбекова, 117
|
3.
|
Актюбинская область
|
Актобе
|
ул. Тургенева, 86
|
4.
|
Алматинская область
|
Конаев
|
1 мкр., 13
|
5.
|
Атырауская область
|
Атырау
|
ул. Айтеке би, 79а
|
6.
|
Восточно-Казахстанская область
|
Усть-Каменогорск
|
ул. Кайсенова, 121
|
7.
|
Жамбылская область
|
Тараз
|
ул. Сулейменова, 1
|
8.
|
Жетысуская область
|
Талдыкорган
|
ул. Конаева, 47
|
9.
|
Западно-Казахстанская область
|
Уральск
|
ул. Молдагалиева, 19
|
10.
|
Костанайская область
|
Костанай
|
ул. Гоголя, 111
|
11.
|
Карагандинская область
|
Караганда
|
ул. Алиханова, 4
|
12.
|
Кызылординская область
|
Кызылорда
|
ул. Жахаева, 15а
|
13.
|
Мангистауская область
|
Актау
|
17 мкр., зд. 50/1
|
14.
|
Павлодарская область
|
Павлодар
|
ул. Кривенко, 25а
|
15.
|
Северо-Казахстанская область
|
Петропавловск
|
ул. Абая, 15
|
16.
|
Туркестанская область
|
Туркестан
|
ул. Мусабекова, 2а, коворкинг-центр
|
17.
|
Улытауская область
|
Жезказган
|
ул. Гарышкерлер, 35
|
18.
|
Нур-Султан
|
пр. Тауелсиздик, 3
|
19.
|
Алматы
|
ул. Абылайхана, 79, коворкинг-центр
|
20.
|
Шымкент
|
ул. Бейбитшилик, 3
Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.