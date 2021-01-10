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Открылись избирательные участки в Баку, Ереване и Тбилиси

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Января 2021, 09:58
Открылись избирательные участки в Баку, Ереване и Тбилиси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки в Баку, Ереване и Тбилиси. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Ка сообщалось ранее, самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Корё в Южной Корее Аделина Алпамыс.

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Самыми первыми начали свою работу избирательные участки при посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея. Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле открылись для голосования в 07:00 часов местного времени.

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Затем открылись избирательные участки в Бишкеке, Ташкенте, Ашхабаде и Душанбе.


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