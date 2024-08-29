Открой карту казахстанского рэпа: новый проект от Кинопоиска и Яндекс Музыки

Кинопоиск и Яндекс Музыка представляют интерактивную карту казахстанского рэпа и хип-хопа в честь выхода первого казахстанского проекта видосервиса - фильма SHULAMAH. Этот проект — не просто дополнительный контент, а энциклопедия казахстанской хип-хоп культуры, которая позволяет пользователям узнать больше о своих любимых исполнителях и их вкладе в музыкальную сцену страны, передает агентство Kazinform.

Фильм SHULAMAH — это история трёх друзей-рэперов из Темиртау, которые решают покинуть родной город и отправляются в Алматы, чтобы попробовать свои силы на большой сцене. Их путь — это отражение борьбы за мечту, трудностей и побед, которые знакомы многим казахстанским артистам.

Именно поэтому в честь выхода SHULAMAH на видеосервисе, команда Кинопоиска и Яндекс Музыки решили создать интерактивную карту, на которой собраны ключевые фигуры казахстанского хип-хопа и рэпа.

Интерактивная карта казахстанского рэпа и хип-хопа — это не просто географическое отображение, а глубокое погружение в культуру и историю жанра в Казахстане. На карте представлены как легенды сцены, такие как Скриптонит (Адиль Жалелов), так и новые имена, которые только начинают покорять аудиторию.

Фото: Кинопоиск

Карта рассказывает о том, как хип-хоп культура пришла в Казахстан в конце 1990-х годов и как она развивалась в условиях уникального культурного контекста страны. Пользователи могут узнать, как западные и русскоязычные исполнители, такие как Wu-Tang Clan, 2Pac и Каста, повлияли на становление жанра в Казахстане, и как местные артисты адаптировали его к своим реалиям, затрагивая темы национальной идентичности, социального неравенства и личных переживаний.

Особенностью казахстанского рэпа является двуязычность: многие исполнители сочетают в своих треках как русский, так и казахский языки, что делает их музыку доступной для широкой аудитории. Казахстанская хип-хоп сцена известна своим DIY (сделай сам) подходом: большинство артистов самостоятельно выпускают свои альбомы, создают клипы и продвигают своё творчество через социальные сети и стриминговые платформы.

Интерактивная карта казахстанского рэпа и хип-хопа уже доступна по ссылке.