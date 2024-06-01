Открыты две рекордно древние и аномально яркие галактики

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил две необычно яркие и активные древние галактики, которые мы видим в том состоянии, в котором они находились через 290 и 300 млн лет после Большого Взрыва, в первые мгновения существования Вселенной. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Открытие этих рекордно далеких галактик указало на необходимость разработки новых теорий, описывающих процесс формирования галактик в первые эры после Большого Взрыва, пишут исследователи в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org.

- Открытие галактик JADES-GS-z14-0 и JADES-GS-z14-1 является свидетельством того, что очень яркие и активные галактики присутствовали во Вселенной в больших количествах уже через 300 миллионов лет после Большого Взрыва. Их открытие указывает на то, что неожиданно яркое свечение галактик в ранней Вселенной нельзя объяснить тем, что сверхмассивные черные дыры были необычно активными в ту эпоху, - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа астрономов под руководством доцента Университета штата Аризона Кристофера Уилмера при изучении данных и снимков, которые были получены орбитальным телескопом «Джеймс Уэбб» в рамках программы JADES. Этот проект нацелен на поиски и изучение структуры самых далеких галактик мироздания, существовавших в первые эпохи жизни Вселенной.

Недавно в его рамках исследователи обнаружили сразу две очень древние галактики, которые на сегодняшний день являются самыми далекими объектами такого рода, чьи свойства были детально изучены астрономами. Первую из них, JADES-GS-z14-0, мы видим в том состоянии, в котором она находилась через 290 млн лет после Большого Взрыва, а вторую (JADES-GS-z14-1) - через 300 млн лет после формирования Вселенной.

Как отмечают исследователи, изначально они сомневались в том, что обе эти галактики существовали в первые эпохи после Большого Взрыва, так как они обладали необычно большой яркостью. Последующее изучение структуры спектра их излучения подтвердило рекордно большое расстояние до JADES-GS-z14-0 и JADES-GS-z14-1, а также указало на то, что ключевую роль в выработке этого свечения играют не сверхмассивные черные дыры, а обычные звезды.

Последнее стало большой неожиданностью для астрономов, так как в прошлом считали, что аномальную яркость древних галактик, открытых «Хабблом» и «Джеймсом Уэббом», можно объяснить необычно высоким уровнем активности сверхмассивных черных дыр в их центре. Открытие JADES-GS-z14-0 и JADES-GS-z14-1 указывает на то, что это не всегда так, и говорит о наличии в древних галактиках аномально большого числа молодых и ярких звезд, для объяснения чьего существования астрономам придется разработать новые теории, подытожили ученые.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.