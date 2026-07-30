Открытая полемика между партиями Казахстана стала особенностью нынешней избирательной кампании — политолог

Нынешняя кампания по выборам в Курултай отличается от предыдущих тем, что партии вступили в открытую программную дискуссию уже в первые дни агитации. Об этом заявила политолог Найла Мухтарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам эксперта, такая политическая полемика свидетельствует о формировании политической культуры и более зрелой конкурентной среды.

— Эта избирательная кампания заметно отличается от предыдущих. Уже с первых дней агитации политические партии начали обсуждать программы друг друга, задавать вопросы и вступать в открытую полемику. Это говорит о том, что политическая культура постепенно формируется, — сказала Мухтарова на экспертной платформе «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы».

По мнению политолога, начало программных дискуссий уже в первые дни избирательной кампании позволяет говорить о том, что нынешняя электоральная кампания будет более содержательной и конкурентной, чем предыдущие.

— В нынешней кампании уже прошли первые теледебаты в рамках нового избирательного цикла. На них политические партии не только представили свои программы, но и объяснили, каких целей намерены достичь, какими способами и за счет каких инициатив. Это позволило им публично аргументировать свои позиции перед гражданами. Международные исследования также показывают, что такой формат повышает доверие избирателей к политическим партиям, — подчеркнула спикер.

Она отметила, что подобный формат свидетельствует о качественно новом уровне политической конкуренции, поскольку внимание партий сосредоточено не только на собственной повестке, но и на содержательном обсуждении предложений соперников.

— Сегодня теледебаты становятся площадкой, где партии демонстрируют не только способность критиковать, но и умение аргументированно защищать свои позиции. Это способствует укреплению доверия избирателей и помогает гражданам делать осознанный выбор, — добавила политолог.

По мнению Мухтаровой, открытая политическая дискуссия между партиями способствует развитию демократической политической культуры и укрепляет диалог между политическими силами и общество.

Ранее в Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) рассказали, какие факторы влияют на готовность казахстанцев участвовать в выборах депутатов Курултая.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.