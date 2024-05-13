Открыт новый авиамаршрут Алматы – Нукус

Открыт новый маршрут с Узбекистаном. Общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 авиамаршруту. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутом. Так, авиакомпания «Uzbekistan Airways» с 1 июня начинает выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы – Нукус. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А320» емкостью 174 кресла.

Открытие нового авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами.

Общее количество международных рейсов из Республики Казахстан достигло 567 в неделю по 121 маршруту по направлению в 28 стран.