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    10:08, 13 Май 2024 | GMT +6

    Открыт новый авиамаршрут Алматы – Нукус

    самолет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Открыт новый маршрут с Узбекистаном. Общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 авиамаршруту. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

    Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутом. Так, авиакомпания «Uzbekistan Airways» с 1 июня  начинает выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы – Нукус. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А320» емкостью 174 кресла.

    Открытие нового авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами.

    Общее количество международных рейсов из Республики Казахстан достигло 567 в неделю по 121 маршруту по направлению в 28 стран.

    Теги:
    Авиация Узбекистан Тюркский мир Минтранспорта РК КГА Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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