Открыли и закрыли: новая детская площадка в Алматы проработала два дня

Спустя всего два дня после открытия в Алматы закрыли новую детскую площадку с водным игровым комплексом. Из-за большого количества посетителей часть конструкций получила повреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

После ремонта сквер у театра для детей и юношества имени Наталии Сац преобразился: здесь обустроили парковую зону, на месте исторического фонтана появился водный игровой комплекс в виде ручья, а рядом установили металлические игровые элементы. Новое пространство стало удобным для прогулок всей семьей.

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Однако жители сообщили, что площадка уже закрыта. По их словам, доступ к новому водному комплексу ограничили спустя пару дней после открытия.

В акимате Алматы объяснили, что за первые два дня объект подвергся высокой нагрузке из-за большого количества посетителей.

— В связи с повышенным интересом жителей к новому общественному пространству, за первые два дня работы площадка подверглась экстремальной эксплуатационной нагрузке. Из-за одномоментного нахождения критического количества посетителей и нерасчетного использования игровых элементов, часть конструкций получила повреждения и временно вышла из строя, — сообщили в Управлении развития общественных пространств города Алматы.

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Еще одной причиной закрытия стала необходимость внепланового обслуживания водной системы сухого фонтана. В акимате сказали, что система быстро загрязнилась из-за активных игр детей в воде.

— Чтобы полностью исключить риски для здоровья маленьких посетителей, специалисты проводят полную замену химических реагентов, очистку и калибровку систем фильтрации, — говорится в сообщении.

Сейчас на объекте ведутся восстановительные и пусконаладочные работы.

— Безопасность и здоровье детей являются нашим главным приоритетом, поэтому площадка откроется сразу после завершения всех технических процедур. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и бережно относиться к новому городскому имуществу, — подытожили в управлении.

Фото: акимат Алматы

Ранее сообщалось, что реконструкцию театра имени Наталии Сац планируется завершить в июле 2026 года. Напомним, первоначально стоимость проекта оценивалась в 21,7 млрд теңге. Позднее стало известно, что на реконструкцию предусмотрено 24 млрд теңге. Бывший аким города Ерболат Досаев ранее пояснял, на какие работы планируется направить дополнительные средства.

Особое внимание в ходе реконструкции уделено сохранению исторического облика здания. В частности, предусмотрено воссоздание мраморного панно в фойе театра, идея создания которого принадлежала Динмухамеду Кунаеву. После завершения реконструкции театр преобразится не только внешне, но и технически. Общая площадь здания увеличится с 9 800 до 14 680 квадратных метров за счет расширения подвальных помещений и технического этажа.

Подробнее о масштабной реконструкции театра можно прочитать по ссылке.