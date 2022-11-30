Отключены в Экибастузе от теплоснабжения 149 многоэтажек и 114 частных домов

30 Ноября 2022, 19:16

​ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 18:00 в Экибастузе отключили магистраль теплосетей для устранения повреждения на тепловых сетях центрального теплового пункта № 52 и замены задвижки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации оперативного штаба по ликвидации аварийной ситуации в городе Экибастузе, по состоянию на 18:00 30 ноября температура подачи теплоносителя составила 93º С (норма - 84º С), обратки – 60º С (норма – 56º С); наружная температура воздуха – 19º С. Без теплоснабжения остаются 17 многоквартирных жилых домов, два социальных объекта и одно административное здание, подключенные к центральному тепловому пункту​ № 52 (ЦТП-52), а также 32 многоквартирных жилых дома и 72 индивидуальных жилых строения», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

На Экибастузской ТЭЦ работают шесть котлоагрегатов (№№ 6,8,9,12,14,15), еще четыре котлоагрегата (№№ 5,7,11,13) находятся в резерве. Подпитка сетевой воды снижена с 1200 тонн в час до 750 (норма – 400 тонн в час).

«30 ноября в 18:00 произведено отключение магистрали тепловых сетей для устранения повреждения на тепловых сетях ЦТП-52 и замены задвижки. Отключено от теплоснабжения 149 многоэтажек и 114 частных домов», - добавили в акимате.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 256 человек и 43 единицы техники. Производятся отогрев и наладка внутренних систем отопления. Организованы круглосуточные работы ремонтных бригад.

С 27 ноября объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения, детские сады не работают. Экстренная помощь людям, по данным облакимата, оказывается своевременно.

«Температурный режим в лечебных учреждениях сохраняется в пределах 18-24º С, что соответствует санитарным нормам. В Экибастузской городской больнице находятся 255 пациентов (в том числе 75 детей), из них в родильном доме – 65 пациентов (в том числе 28 детей). Открыты 14 пунктов обогрева для жителей города», - уточнили в пресс-службе.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.