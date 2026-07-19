Отключения газа ожидаются в Костанайской области: кого это коснется

Сразу в нескольких населенных пунктах Костанайской области на несколько дней приостановят подачу природного газа. Ограничения связаны с проведением плановых ремонтно-профилактических работ, сообщили в компании «QAZAQGAZ AIMAQ», передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Qazaqgaz Aimaq

С 20 по 21 июля 2026 года без газоснабжения останутся жители села Федоровка (всех очередей) и села Жарколь. В компании пояснили, что отключение связано с подготовкой газовых сетей к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Кроме того, с 20 по 22 июля плановые ремонтно-профилактические работы пройдут на линейной части газопровода и запорной арматуре в Костанае. В этот период будет прекращена подача природного газа в микрорайоне Кунай, а также в жилых массивах Дружба и Амангельды.

После завершения ремонтных работ о возобновлении подачи газа будет сообщено дополнительно. Жителей просят заранее принять необходимые меры, с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту.

В компании отметили, что газоснабжение будет восстановлено после завершения всех необходимых работ. О времени пуска газа жителей проинформируют дополнительно.

Как сообщалось ранее, еще девять сел области Жетысу подключены к природному газу.