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Отключение котлогрегата произошло на Усть-Каменогорской ТЭЦ

29 Ноября 2022, 11:17
Отключение котлогрегата произошло на Усть-Каменогорской ТЭЦ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В теплоэнергоцентрали Усть-Каменогорска отключился котлоагрегат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили из ТЭЦ, 27 ноября в 08:27 часов, в связи с некорректной работой датчиков, произошло отключение котлоагрегата № 15.

В 10:05 часов указанная котельная вновь была запущена. Был усилен контроль за работой всего оборудования.

Кроме того, возникли вопросы по обороту сетевой воды. В результате, жители города начали жаловаться на недостаток тепла в домах.

«В настоящее время ТЭЦ работает в штатном режиме. Здесь имеется семь котельных и шесть турбоагрегатов. В соответствии с графиком две котельные находятся на ремонте. Увеличена численность специалистов, занимающихся ремонтом. После окончания ремонтных работ температура сетевой воды придет в норму», – говорится в сообщении.


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