Отключение электроэнергии в Бостандыкском районе объяснили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В большей части Бостандыкского района Алматы ночью была отключена электроэнергия. В АО «Алатау Жарық Компаниясы» дали пояснение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отключение в большей части Бостандыкского района города произошло 5 мая в 15:10 часов в микрорайоне Казахфильм в квадрате пр. Аль-Фараби - ул. Розыбакиева - пр. Гагарина - ул. Утепова. После локализации аварийного участка, потребители указанного района города подключены в 17:03. Перерыв в электроснабжении потребителей составил до двух часов. Причиной отключения потребителей явилось повреждение кабельных линий.

6 мая в 02:20 часов произошло аварийное отключение потребителей по ул. Катаева - пр. Гагарина - ул. Бабаева. В 03:30 часов потребителей подключили. Причиной отключения явилось механическое повреждение сторонней организацией. Перерыв в электроснабжении потребителей составил до 1,5 часов.

6 мая в 04.15 часов произошло аварийное отключение в районе ул. Каблукова - ул. Хусаинова - ул. Байкадамова. В 05:25 часов потребителей подключили. Причиной отключения явилось повреждение кабеля. Перерыв в электроснабжении потребителей составил до 1,5 часов.

Сообщается, что также в Бостандыкском районе производятся реконструкция электрических сетей, замена оборудования трансформаторных пунктов и кабеля.