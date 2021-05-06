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    15:29, 06 Май 2021 | GMT +6

    Отключение электроэнергии в Бостандыкском районе объяснили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В большей части Бостандыкского района Алматы ночью была отключена электроэнергия. В АО «Алатау Жарық Компаниясы» дали пояснение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отключение в большей части Бостандыкского района города произошло 5 мая в 15:10 часов в микрорайоне Казахфильм в квадрате пр. Аль-Фараби - ул. Розыбакиева - пр. Гагарина - ул. Утепова. После локализации аварийного участка, потребители указанного района города подключены в 17:03. Перерыв в электроснабжении потребителей составил до двух часов. Причиной отключения потребителей явилось повреждение кабельных линий.

    6 мая в 02:20 часов произошло аварийное отключение потребителей по ул. Катаева - пр. Гагарина - ул. Бабаева. В 03:30 часов потребителей подключили. Причиной отключения явилось механическое повреждение сторонней организацией. Перерыв в электроснабжении потребителей составил до 1,5 часов.

    6 мая в 04.15 часов произошло аварийное отключение в районе ул. Каблукова - ул. Хусаинова - ул. Байкадамова. В 05:25 часов потребителей подключили. Причиной отключения явилось повреждение кабеля. Перерыв в электроснабжении потребителей составил до 1,5 часов.

    Сообщается, что также в Бостандыкском районе производятся реконструкция электрических сетей, замена оборудования трансформаторных пунктов и кабеля.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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