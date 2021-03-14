Отключение электричества в Туркестанской области: восстановительные работы будут продолжены
«13 марта 2021 года с 10:15 часов в результате воздействия стихийных природных явлений (ледяной дождь, ураганный порывистый ветер 28-30 м/с, обледенение проводов линий электропередачи) произошло падение опор линий электропередачи. В этой связи произошли отключения в электрических сетях Туркестанской области. Без электроснабжения остались потребители в трех районах области (Отырарский, Байдибекский, Ордабасинский) и в пригороде г. Туркестан и г. Кентау», - сообщили в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго.
Восстановительные работы будут продолжены до полного устранения последствий стихии.
Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан совместно с акиматом Туркестанской области осуществляется мониторинг за восстановлением энергоснабжения потребителей Туркестанской области.