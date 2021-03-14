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    16:18, 14 Март 2021 | GMT +6

    Отключение электричества в Туркестанской области: восстановительные работы будут продолжены

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Всю ночь 13 марта велись работы по восстановлению энергоснабжения, и 14 марта с 8 утра начата подача напряжения на узловые подстанции области. Восстановительные работы будут продолжены до полного устранения последствий стихии, передает МИА «Казинформ».

    «13 марта 2021 года с 10:15 часов в результате воздействия стихийных природных явлений (ледяной дождь, ураганный порывистый ветер 28-30 м/с, обледенение проводов линий электропередачи) произошло падение опор линий электропередачи. В этой связи произошли отключения в электрических сетях Туркестанской области. Без электроснабжения остались потребители в трех районах области (Отырарский, Байдибекский, Ордабасинский) и в пригороде г. Туркестан и г. Кентау», - сообщили в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго.

    Восстановительные работы будут продолжены до полного устранения последствий стихии.

    Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан совместно с акиматом Туркестанской области осуществляется мониторинг за восстановлением энергоснабжения потребителей Туркестанской области.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Энергетика Происшествия
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